Полковник Британии назвал триггер, который может заставить Россию к переговорам

Россия пока не заинтересована в мире. Владимир Путин продолжает агрессию, опасаясь краха в случае поражения. В то же время Европа усиливает поддержку Украины и перевооружается, учитывая возможное уменьшение участия США.

Это может стать сигналом для Кремля о необходимости прекратить агрессию и перейти к переговорам. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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Что может заставить Россию сесть за стол переговоров

По мнению британского полковника, администрация Дональда Трампа и США в целом постепенно теряют интерес к войне между Россией и Украиной. Зато европейские страны, в частности Великобритания и Франция, начали демонстрировать решимость в поддержке Украины.

Надеюсь, что совокупная военная мощь Европы станет для Путина четким сигналом, что время остановить агрессию и начать искать пути к миру,

– отметил он.

По его словам, 24 февраля 2022 года, когда Путин решил начать полномасштабное вторжение, он не увидел в Европе традиционного сдерживания, которое могло бы его остановить. Однако ситуация изменилась: европейские армии перевооружаются.

Он подчеркнул: если США отступят, "коалиция желающих" должна быть готова применить силу самостоятельно. Именно такая решимость может стать триггером, что заставит Россию сесть за стол переговоров. В то же время пока со стороны Кремля не видно никаких признаков готовности к миру.

Почему Путин не хочет мира

Полковник уверен: Путин сегодня не заинтересован в мирном урегулировании. Это вполне логично, учитывая ситуацию, в которой он оказался. Российская армия уже потеряла около миллиона солдат убитыми или ранеными, уничтожено более 4000 танков, а экономика страны находится в критическом состоянии.

Путин годами убеждал россиян, что покорит Украину. Если он этого не сделает, это станет его политическим крахом,

– отметил де Бреттон-Гордон.

Позиция Дональда Трампа и риторика его окружения ранее лишь усиливали уверенность Путина в том, что он может продолжать агрессию без серьезного сопротивления со стороны Запада.

В то же время условия, которые выдвигает Кремль для прекращения огня, остаются абсолютно неприемлемыми для президента Владимира Зеленского и украинского общества.

"Путин требует, чтобы Украина вывела войска из четырех оккупированных областей и прекратила сотрудничество с Западом. Это неприемлемо", – подчеркнул британский полковник.

Эти заявления лишь подтверждают: Путин пока не заинтересован в достижении мира.