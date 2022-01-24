Что Зеленский хочет на день рождения: Стефанчук раскрыл детали

Спикер Рады Руслан Стефанчук говорит, что президент Владимир Зеленский не будет принимать подарки на день рождения. Зато предложит друзьям отдать деньги на благотворительность.

Президент даст номер благотворительности, на которую желающие его поздравить могут перекинуть свои деньги. Об этом Стефанчук сказал на брифинге после согласительного совета парламента.

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Перед тем спикера спросили, пригласили ли его на празднование и что он будет дарить. Тогда он заговорил о благотворительности.

Это такая предварительная версия. Если это будет, я, безусловно, присоединюсь к этой благотворительной акции,

– сказал Стефанчук.

Заметим день рождения у Зеленского завтра, 25 января. В 2021 году его тогдашняя пресс-секретарь Юлия Мендель также рассказывала, что президент просил, кто хочет его поздравить с днем ​​рождения, перевести деньги для любой инфекционной больницы в Украине.

Как Зеленский праздновал раньше

В 2020 году, по информации СМИ, Зеленский устроил небольшой пир в Офисе Президента.

В прошлом году расследователи выяснили, что у Зеленского была вечеринка ко дню рождения в квартире Тимура Миндыча – соратника олигарха Коломойского. На празднике присутствовали первый помощник президента Сергей Шефир, глава Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко и участники "95 квартала".

Политика упрекали за празднование во время карантина. Сам глава государства уверял, что ему преподнесли сюрприз.

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