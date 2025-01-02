Чего ждать Украине в 2025 году: главное из интервью с Подоляком

Сегодня есть много факторов, которые будут влиять на Россию не так положительно, как рассказывает Владимир Путин. В то же время консолидированная поддержка Украины со стороны Европы будет расти.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что 2025 год может оказаться неожиданно оптимистичным. Больше деталей – читайте далее в материале.

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Каким будет 2025 год для Украины

Советник главы ОПУ отметил, что не стоит считать, что в 2025 году ситуация обострится до критической. Все может обернуться как раз наоборот, и будет выглядеть неожиданно оптимистично, ведь война это вопрос, в частности, объективной, математической реальности. Ресурсность в России таки является ограниченной, поэтому ее будет ждать дефицит. Кроме того, может измениться дипломатическая составляющая, то есть другие страны будут иначе смотреть на Россию.

Более того, уже сегодня можно где-то доминировать над страной-агрессором. Например, остановка транзита российского газа, что заставит Москву разговаривать с Турцией, которая будет иметь монопольную позицию на переговорах. В общем, по мнению Подоляка, Россия в 2025 году экономически уже не будет справляться с расходами на войну.

Есть много факторов, которые будут влиять на Путина не так положительно, как он об этом рассказывает. Я считаю, что будет больше инвестиций в милитарные программы в Европе, существенно расти консолидированная поддержка Украины не только на словах, но и на логистических действиях со стороны Европы,

– сказал Подоляк.

По его словам, команда Дональда Трампа в первые 1 – 2 месяца работы еще будет пытаться достучаться до окружения Путина, но в конце концов поймет, что в этом нет смысла. Так США могут дойти до существенного наращивания военной поддержки Украины в короткие сроки – снимут с Украины все ограничения по переносу войны на российскую территорию, и по количеству ресурсов, которые для этого потребуются.

Может ли ядерное оружие защитить Украину

Неоднократно звучали дискуссии о целесообразности восстановления ядерного потенциала Украины, чтобы обезопасить себя от России. Советник председателя ОПУ отметил, что для этого есть другие средства, например ракеты дальностью от 1000 километров, ведь тогда россияне будут лучше осознавать угрозы для своей инфраструктуры.

Также одной из гарантий является членство в НАТО, тогда Кремль будет понимать: с этого момента он действительно воюет не с Украиной, а с объединенной Европой.

По вопросу ядерного оружия, то Подоляк отметил, что есть определенные правила и обязанности, которые наше государство обязалось выполнять. Поэтому если мы хотим быть неотъемлемой частью европейского сообщества, то должны научиться соблюдать договоренности.

"Все, что касается ядерного оружия, заключается в договоренностях. Есть у нас ядерное оружие или нет, однако это не решит вопрос безопасности", – подчеркнул советник председателя ОПУ.

Россия разрабатывала план нападения на Японию и Южную Корею

В The Financial Times написали, что Россия в 2013 – 2014 годах разрабатывала план нападения на Японию и Южную Корею. Подоляк убежден, что такой сценарий действительно мог существовать, как и планы атаковать Северную Европу или страны Балтии.

Атака на Японию и Южную Корею могла бы быть, учитывая те же прокси, что есть в Южной Корее. Вопрос другой, если все эти планы получали разведки и было очевидно, что Россия постепенно готовит различные сценарии экспансии, концентрирует средства и резервы для этого, то почему продолжали легитимизировать Путина на различных мероприятиях и делать российскую экономику неотъемлемой частью глобальных рынков,

– отметил советник председателя ОПУ.

По его словам, именно такие действия Запада привели к наглому поведению России.