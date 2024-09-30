Financial Times предположили самый оптимистичный сценарий прохождения зимы для Украины

Американские журналисты поговорили с энергетиками и предположили, каким может быть лучший сценарий зимы для Украины. Очевидно, что свет будут отключать в любом случае, вопрос в том, насколько долго.

Собеседниками Financial Times были генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко и бывший глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Впрочем, в Минэнерго подчеркивают: что будет зимой, точно не знает никто.

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Возможно, ежедневно будут выключать свет всего на 5 часов в течение суток. Конечно, это при условии, что Россия не будет наносить удары по энергосистеме. Вторым важным моментом является температура: она должна держаться выше -15 градусов.

Экс-глава Укрэнерго Кудрицкий объяснил, что дефицит и отключения неизбежны.

"Вопрос в том, насколько они будут большими, и это зависит от того, насколько хорошо защищены электростанции. Противовоздушная оборона является критически важной, и децентрализация должна происходить параллельно", – сказал он.

Кудрицкий объяснил, что большинство подстанций защищены укрытиями и быстро ремонтируются. Основная проблема зимы 2024/2025 – повреждения основных электростанций.

"Украина имеет краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму, но для обеспечения энергетической безопасности в будущие зимы мы должны децентрализовать энергетическую систему", – добавил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.