Співрозмовниками Financial Times були генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко і колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Утім, в Міненерго підкреслюють: що буде взимку, точно не знає ніхто.

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Можливо, щодня вимикатимуть світло всього на 5 годин протягом доби. Звісно, це за умови, що Росія не завдаватиме ударів по енергосистемі. Другим важливим моментом є температура: вона має триматися вище -15 градусів.

Ексочільник Укренерго Кудрицький пояснив, що дефіцит та відключення неминучі.

"Питання в тому, наскільки вони будуть великими чи малими, і це залежить від того, наскільки добре захищені електростанції. Протиповітряна оборона є критично важливою, і децентралізація має відбуватися паралельно", – сказав він.

Кудрицький пояснив, що більшість підстанцій захищені укриттями й швидко ремонтуються. Основна проблема зими 2024/2025 – пошкодження основних електростанцій.

"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, але для забезпечення енергетичної безпеки в майбутні зими ми повинні децентралізувати енергетичну систему", – додав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.