На лодке через Атлантический океан: какие перспективы ждут Европу без помощи Украине

Хочу четко донести до европейцев информацию о том, что их ждет, если они не будут активно поддерживать Украину в войне против России. Больше об этом – в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Пока Европа "избегает эскалации", КНДР и Иран активно помогают России

Итак, начнем сначала. В 1994 году Украина ради мира во всем мире – и конечно под давлением всего этого мира, отреклась от 3-го на планете ядерного потенциала. С таким количеством ядерных боеголовок, ракет и самолетов любую страну мира Киев мог при желании превратить в сами-знаете-что.

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Добрые украинцы поверили в заверения других стран ядерного клуба – а именно Великобритании, США и России, к которым позже присоединились Франция и Китай – о том, что после отказа от ядерного оружия никто и никогда не нападет на Украину, а если и нападет, члены ядерного клуба гарантируют ей безопасность.

Но не прошло и 20 лет, как один из подписантов нарушил этот документ, напав на Украину, а остальные – нарушили его, отказавшись в полной мере выполнять обязательства по гарантиям безопасности. В связи с этим самый влиятельный и, судя по всему, самый сознательный из участников саммита в Будапеште – Билл Клинтон – публично раскаялся в том, что давил на Украину, чтобы та отказалась от ядерного оружия.

И вот что мы имеем сегодня. Украина сначала 8 лет отбивалась от российской гибридной агрессии. А что такое гибридная агрессия?

Это несколько десятков тысяч войск;

несколько миллиардов долларов в год на антиукраинскую пропаганду;

экономическая война и разрушение врагом самого богатого промышленного региона;

российское вето в Совете безопасности ООН.

На все это Европа не ответила вообще ничем. Кроме, конечно, беспокойства. И тут в 2022 году Россия врывается в Украину уже со всей своей военной силой, используя в войне до миллиона солдат на своей и чужой территории – и Европа начинает думать о том, как помочь Украине, чтобы избежать эскалации. Эскалации!

Сначала они год думали, стоит ли поставлять Украине тяжелую технику. Потом полгода ее передавали. Когда стало понятно, что время тяжелой техники уже прошло и наступила фаза артиллерийского противостояния, выяснилось, что Евросоюз не может не то что увеличить поставки, но и даже вовремя предоставить Украине обещанную ранее партию.

Договаривались, что ЕС в течение года сможет передать Киеву 1 миллион снарядов. Этот замысел провалился. Дай Бог, чтобы к назначенному времени прислали хотя бы половину. В то же время на другом конце земного шара маньяки из КНДР по просьбе маньяков из России всего за месяц передают россиянам более миллиона снарядов. То есть нищая Северная Корея за месяц передала России столько снарядов, сколько ЕС передаст хорошо, если за 2 года.

В связи с этим у меня к европейцам вопрос: вы точно понимаете, что происходит? Не уверен. Поэтому продолжаю. Кроме артиллерийских снарядов, КНДР передает России баллистические ракеты. Хочу подчеркнуть: Ким Чен Ын не ставит Владимиру Путину условия "не бить по территории Украины". Он не боится эскалации. Он прямо говорит: "Бей, куда хочешь".

В то же время в Европе до сих пор не только не приняли решение о передаче Украине тактических ракет Taurus, но и не сняли абсолютно абсурдных ограничений на удары по территории государства-агрессора. То есть Россия может бить любым оружием вглубь Украины, а на своей территории накапливать что угодно и в любых объемах, потому что Украина не имеет возможности ответить оккупантам ракетами со своей стороны. Потому что это же может привести к эскалации!

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Здесь я должен напомнить еще кое-что. Кроме Северной Кореи, России активно помогает воевать против Украины огромное государство Иран. Уже больше года Тегеран поставляет Москве свои боевые беспилотники, а весной планирует также наладить поставки своих баллистических ракет. Представьте себе: они тоже не говорят России, что она имеет право использовать эти средства только на собственной территории.

Трагикомедия от США

На этом фоне самым трагикомичным кажется недавнее заявление из Вашингтона. Там говорят Киеву: пусть по вашим заводам лупят ракетами трех стран, вы отвечать не должны, но при этом будьте добры наладить собственное производство на своей территории, а то у нас тут изменилось финансовое настроение.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно. Это не означает, что мы будем продолжать поддерживать ее на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах. Мы не считаем, что это необходимо, потому что наша цель – чтобы Украина полностью стала на ноги. Мы хотим помочь ей построить собственный военно-промышленный комплекс, чтобы Украина сама могла производить, финансировать и покупать вооружение".

То есть еще раз: чтобы противостоять атакам с воздуха, Украина должна создать собственные ракеты и системы ПВО на заводах, которые 24 на 7 находятся под атаками с воздуха. Ничего не смущает?

Приближается "черный лебедь"

Я мог бы еще лет 15 рассказывать Западу о его медлительности и нерешительности, и чем дальше, тем меньше эффекта имели бы эти разговоры, но, видимо, не придется. Приближается так называемый "черный лебедь". Всего за 2 месяца Путин проведет в России так называемые выборы. Их можно было бы вообще не проводить, потому что в последнее время его власти ничего не угрожает.

Однако после событий 2023 года, когда Путина чуть не согнали с престола выращенные им же террористы из ЧВК "Вагнера", он решил, что было бы неплохо продемонстрировать всему миру, а особенно россиянам, что он на престоле еще очень надолго. А также что его поддерживает большинство россиян, а значит, они поддерживают и все, что он делает. Россияне готовы воевать до последнего и никакие потери их не смущают. В стране, где стадный инстинкт выше инстинкта самосохранения, этот план, скорее всего, обречен на успех.

Сразу после так называемых выборов Путин сможет объявить в России новую волну мобилизации. Что она будет означать? Прежде всего потери российской армии на войне против Украины вырастут еще больше. Речь пойдет уже не о 30 тысячах граждан в месяц, а о 50 или даже 100 тысячах. Но вот в чем дело – Путина, в принципе, это устроит. Потому что если Украина будет терять даже втрое меньше – она чисто математически не потянет такой войны.

Для победы над Киевом не нужно будет даже ждать истребления всего украинского населения, хотя этого Путин, конечно, очень хотел бы. Достаточно будет отобрать необходимое количество рабочих рук у украинской экономики, она начнет трещать по швам, и тогда Киев будет вынужден подписать некое подобие мирного соглашения.

В этой ситуации самой уязвимой стороной окажется та самая Европа. Потому что сотни тысяч, а то и миллионы путинских зомби, которые высвободятся с фронта, надо будет куда-то девать.

Путину нужно будет давать своим массам еще больше пропаганды и еще больше "побед". Население России не имеет большей ценности, чем чтобы Западу было хуже, чем им. Эти имперцы веками питаются собственной пропагандой о том, что во всех их бедах виноват слишком богатый и слишком образованный Запад.

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Та кровавая бойня, которую для собственных земляков устроили 100 лет назад российские большевики, будет повторяться в Европе в гораздо более ужасных формах. Ведь тогда они расправлялись со своими, а теперь они будут разбираться с чужаками, которые, по их мнению, виноваты во всех их бедах. В этом смысле бегство в Африку на резиновой лодке представляется самым безопасным и рациональным решением. На втором месте – попытка переплыть на резиновой лодке Атлантический океан, чтобы попасть в Америку. Ну, и на третьем и последнем месте – решение остаться.

Я хочу, чтобы Европа услышала меня прямо сейчас. Мы все в одной лодке. Парень из Киева и девушка из Мадрида. Пенсионер из Чернигова и пенсионер из Парижа. Все в одной лодке. Пока что она на плаву. На плаву она только благодаря героизму и профессионализму Вооруженных Сил Украины, а также благодаря терпению украинского народа. Но всему есть предел. Если кто-то думает, что имеет шанс выйти сухим из воды ценой Украины, он сильно ошибается. Этого не будет. Платить будут все. Кто-то больше, кто-то меньше, но точно все.

Западу надо брать пример с Эстонии

Что же делать, чтобы не произошло самого страшного? Чтобы на улицах Парижа и Берлина через несколько лет или месяцев не появились российские вооруженные грабители и насильники?

Во-первых, нужно перезапустить европейское военное производство и передавать Киеву все, или хотя бы все необходимое. Осознайте: вам не нужно готовиться к войне с Россией на своей территории. Вам нужно помочь нам уничтожить российскую армию на нашей украинской территории. Посмотрите, что предлагает премьер Эстонии Кая Каллас и сделайте, как она говорит:

"Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% от ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна внесет по 0,25% от ВВП – это будет именно то, что нужно Украине для победы в этой войне. Надеемся, что наше решение станет примером для всех остальных".

Четверть от 1% от ВВП! Ваша экономика даже не заметит этих расходов. Зато украинская армия получит технологий и вооружения на более чем 150 миллиардов долларов. Это меньше, чем нам нужно, но если хотя бы такой же вклад сделают США – будет именно то.

Поэтому, во-вторых: работайте с Соединенными Штатами. Выбивайте из них ATACMS и F-16 для Украины в как можно больших объемах и в как можно более короткие сроки. Пока вы будете разгонять свою военную промышленность, они должны поставлять то, что у них давно лежит на складах. Если будут выкаблучиваться – крутите им признание от Билла Клинтона.

Решение для тех, кто на Западе "устал от войны"

В демократических странах почти все зависит от мнения и настроений населения. Поэтому будьте абмасадорами Украины и амбассадорами своего собственного спасения – всегда и везде. Гоните российских агентов в шею.

В-третьих, стимулируйте не только украинскую армию, но и украинскую экономику. Для этого даже необязательно платить из собственного кармана. Достаточно передать Украине то, что ей принадлежит по праву – замороженные активы государства-агрессора. Хотя Россия нанесла Украине гораздо больший ущерб, прямо сейчас говорится о 300 миллиардах евро, большинство из которых заморожены в Европе.

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Эти деньги пока боятся передавать, потому что это может привести к тому, что европейские финансовые рынки, видите ли, станут менее привлекательными для инвестиций из других стран-террористов. Вынужден вам сообщить, что в случае не конфискации этой суммы европейские финансовые рынки рискуют прекратить свое существование раз и навсегда. Хотите жить при коммунизме?

Кроме того, прекратите стрелять себе в ногу, принимая абсолютно идиотские экономические решения, которые бьют по Украине и помогают России. Например, запрещать или ограничивать украинский экспорт, закрывая глаза на обход Россией санкций. Из стран ЕС до сих пор в Россию льются реки оборудования, необходимого для производства оружия.

Ну, и в конце концов. Если вы так "устали от войны" и вам хочется мира и спокойствия в Европе, отправьте в Украину малюсенький контингент своих солдат. Скажем, по 20 тысяч солдат – то есть по 5 бригад. Причем необязательно воевать на фронте, они могли бы охранять северную границу Украины от нового вторжения из Беларуси или составлять 2 – 3 линию обороны на Юге или Востоке.

Если бы хоть 7 европейских стран направили сюда по 20 тысяч своих солдат, это позволило бы Украине высвободить колоссальные ресурсы для создания мощного ударного кулака для новых наступлений не через годы, а уже в ближайшее время. Тогда наша общая мечта о победе свободы, демократии и мира во всем мире осуществилась бы гораздо быстрее, чем можно себе представить.

А теперь скажите мне: было ли в этом тексте что-то такое, что Европе было бы очень трудно сделать? Особенно, когда на горизонте замаячила перспектива бросить все и плыть на лодке через Атлантический океан? Нет. Поэтому нужно просто взять и сделать.

Смотрите полный видеоблог Арсена Цимбалюка: