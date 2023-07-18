Такое мнение 24 Каналу выразил бывший работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Путин сам себе наговорил 20 лет тюрьмы.
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"Мировые исторические прецеденты свидетельствуют о том, что чаще всего диктаторские режимы заканчивали внутренними переворотами. Мятеж Пригожина это подтвердил", – сказал Жирнов.
Какая судьба ждет Путина: смотрите видео
Кроме того, Путин может просто умереть, потому что ему уже 70 лет. К примеру, у него может не выдержать сердце.
Россияне могут сдать Путина
Экс-агент КГБ предположил, что сами граждане страны-агрессора могут сдать своего президента под трибунал.
"Я не исключаю, что в России рано или поздно они скажут: а зачем нам этот Путин. Тем более, против него уже выписали международный ордер, а он сам наговорил себе минимум на 20 лет", – отметил Жирнов.
Что ожидает Путина: основное
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина за незаконную депортацию украинских детей в Россию. То же касается Марии Львовой-Беловой – уполномоченной президента России по делам ребенка.
- Кроме того, российский диктатор снова угрожает глобальной продовольственной безопасности. Страна-агрессор остановила действие зерновой сделки.
- К тому же Владимир Путин порой возвращается к ядерному шантажу. Речь как о применении тактического ядерного оружия, так и о теракте на Запорожской АЭС.