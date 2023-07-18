Такое мнение 24 Каналу выразил бывший работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Путин сам себе наговорил 20 лет тюрьмы.

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"Мировые исторические прецеденты свидетельствуют о том, что чаще всего диктаторские режимы заканчивали внутренними переворотами. Мятеж Пригожина это подтвердил", – сказал Жирнов.

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Кроме того, Путин может просто умереть, потому что ему уже 70 лет. К примеру, у него может не выдержать сердце.

Россияне могут сдать Путина

Экс-агент КГБ предположил, что сами граждане страны-агрессора могут сдать своего президента под трибунал.

"Я не исключаю, что в России рано или поздно они скажут: а зачем нам этот Путин. Тем более, против него уже выписали международный ордер, а он сам наговорил себе минимум на 20 лет", – отметил Жирнов.

Обратите внимание! Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с минобороны России, а потому его группировка является незаконной. Поскольку диктатор Владимир Путин признался в финансировании вагнеровцев, он нарушил российское законодательство.

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