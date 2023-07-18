Таку думку 24 Каналу висловив колишній працівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Путін сам собі наговорив 20 років в'язниці.

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"Світові історичні прецеденти свідчать про те, що найчастіше диктаторські режими закінчували внутрішніми переворотами. Заколот Пригожина це підтвердив", – сказав Жирнов.

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Крім того, Путін може просто померти, тому що йому вже 70 років. До прикладу, у нього може не витримати серце.

Росіяни можуть здати Путіна

Ексагент КДБ припустив, що самі громадяни країни-агресорки можуть здати свого президента під трибунал.

"Я не виключаю, що в Росії рано чи пізно вони скажуть: а нащо нам цей Путін. Тим паче проти нього вже виписали міжнародний ордер, а він сам наговорив собі мінімум на 20 років", – зазначив Жирнов.

Зверніть увагу! Очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин відмовився підписувати контракт з міноборони Росії, а тому його угруповання є незаконним. Оскільки диктатор Владімір Путін зізнався у фінансуванні вагнерівців, то він порушив російське законодавство.

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