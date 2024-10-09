Где для россиян складывается не лучшая ситуация: анализ фронта от Свитана

Российские военные не могут смириться с потерей контроля над агрегатным заводом в Волчанске. Они стремятся как-то исправить ситуацию, пытаясь туда пролазить.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что противнику там в ближайшее время ничего хорошего не светит.

Кстати Буданов был с нами на ключевом этапе операции, – разведчик об освобождении завода в Волчанске

Что ждет россиян вблизи Волчанска

Полковник запаса заметил, что освобождение Силами обороны Волчанского агрегатного завода имело большое значение. Оккупанты стремятся как-то исправить ситуацию, всячески пытаясь туда пролезать, а наши защитники их уничтожают.

Этот агрегатный завод, подчеркнул он, является одной из ключевых точек, без контроля над которой невозможно двигаться дальше в районе Волчанска.

Общая ситуация по Харьковскому направлению в районе Волчанска у россиян не совсем безоблачная,

– сказал Свитан.

Ведь, добавил он, там находится достаточно наших профессиональных подразделений и поступает более-менее удовлетворительное количество боеприпасов. Поэтому в целом россиянам в районе Волчанска в ближайшее время ничего хорошего не светит.

Что происходит в Волчанске: смотрите на карте

Что хранили россияне на складе возле Карачева

Свитан отметил, что арсенал под городом Карачев Брянской области, по которому ударили Силы обороны, расположен неподалеку линии границы – чуть более чем в 100 километрах от Украины.

По его словам, нашим защитникам нужно было пробить вражескую систему ПВО, поскольку вблизи границы ее плотность довольно серьезная. Для этого отправили несколько десятков беспилотников, часть из которых смогла пройти.

Это склад ракетно-артиллерийского вооружения, конечно, там находились ракеты и снаряды, в том числе и северокорейские,

– заявил полковник запаса.

Он не исключает, что там могли быть управляемые авиабомбы, вероятнее всего, простые, на которые потом добавляют систему планирования, превращая их в КАБы.