Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу наголосив, що противнику там найближчим часом нічого хорошого не світить.

До речі Буданов був з нами на ключовому етапі операції, – розвідник про звільнення заводу у Вовчанську

Що чекає на росіян поблизу Вовчанська

Полковник запасу зауважив, що звільнення Силами оборони Вовчанського агрегатного заводу мало велике значення. Окупанти прагнуть якось виправити ситуацію, всіляко намагаючись туди пролазити, а наші захисники їх знищують.

Цей агрегатний завод, наголосив він, є однією з ключових точок, без контролю над якою неможливо рухатися далі в районі Вовчанська.

Загальна ситуація по Харківському напрямку в районі Вовчанська у росіян зовсім не безхмарна,

– сказав Світан.

Адже, додав він, там перебуває достатньо наших професійних підрозділів і надходить більш-менш задовільна кількість боєприпасів. Тож загалом росіянам у районі Вовчанська найближчим часом нічого хорошого не світить.

Що відбувається у Вовчанську: дивіться на карті

Що зберігали росіяни на складі біля Карачева

Світан зазначив, що арсенал під містом Карачев Брянської області, по якому вдарили Сили оборони, розташований неподалік лінії кордону – трохи більш ніж за 100 кілометрів від України.

За його словами, нашим захисникам потрібно було пробити ворожу систему ППО, оскільки поблизу кодону її щільність доволі серйозна. Для цього відправили кілька десятків безпілотників, частина із яких змогла пройти.

Це склад ракетно-артилерійського озброєння, звісно, там перебували ракети та снаряди, зокрема й північнокорейські,

– заявив полковник запасу.

Він не виключає, що там могли бути керовані авіабомби, найімовірніше, прості, на які потім додають систему планування, перетворюючи їх на КАБи.