Средняя продолжительность отключений – не более 4 часов в сутки: что ждет энергетику зимой

Казалось бы, что после массированных ракетно-дронных ударов россиян этой весной, когда было разрушено около 50% мощностей традиционной генерации от той, что осталась после предыдущих обстрелов, в Украины нет шансов пройти отопительный сезон без применения долговременных графиков отключений. Однако есть надежда для оптимизма.

Какой сценарий ждет украинскую энергетику

Некоторые эксперты и ведущие международные СМИ говорили, что отключения могут достигать до 20 часов в сутки. Действительно, потеря 70% всех энергетических мощностей государства за 2,5 года широкомасштабной войны казалось не оставляла шансов смотреть в будущее с оптимизмом. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Однако не так произошло, как думали. Прежде всего благодаря самоотверженному труду украинских энергетиков – от обычного рабочего до руководителя крупной компании. Благодаря этому фактору и помощи международных партнеров удалось восстановить до 60% мощностей тепловой генерации и около 40% генерации Укргидроэнерго.

Установлены 83 когенерационные установки и 239 блочно-модульных котельных суммарной мощностью 147 и 635 мегаватт соответственно. До конца года должны заработать еще 99 когенерационных установок. Также следует отметить своевременный вывод из ремонта и подключение к сети всех 9 атомных блоков – к началу отопительного сезона.

29 октября успешно завершились переговоры НЭК "Укрэнерго" с ENTSO-E об увеличении с 1 декабря максимальной пропускной способности межгосударственных сечений с 1,7 до 2,1 гигаватта. Это чрезвычайно важно для сбалансирования Объединенной энергетической системы в период пикового потребления.

Украина сформировала достаточные резервы горюче-смазочных материалов для прохождения осенне-зимнего периода.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ соответствуют максимально возможному уровню (3,1 миллиона тонн).

Запасы газа в подземных хранилищах составляли в начале отопительного сезона 8,2 миллиарда метров кубических (без учета 4,7 миллиарда кубометров газа "длительного хранения" и 0,6 миллиарда кубометров газа, принадлежащего нерезидентам).

Учитывая вышеупомянутое, сегодня не существует никаких оснований говорить о катастрофическом сценарии прохождения отопительного сезона. У меня нет прогноза относительно введения длительных графиков аварийных или плановых отключений по всей стране в ноябре. Также я не прогнозирую их применения и в зимние месяцы, кроме определенных дней со среднесуточной температурой ниже -5 градусов. Но даже в этом случае их средняя продолжительность не должна превышать 4 часов в сутки.

Единственным фактором, способен вмешаться в этот сценарий, является проведение массированных российских воздушных атак на ключевые объекты энергетической инфраструктуры.

Проблемные вопросы, которые следует решить немедленно

В этом материале я не хочу подробно касаться вопроса централизованного теплообеспечения, поскольку это отдельная чрезвычайно сложная проблема, которая требует тщательного анализа. Однако единственное, что хотел бы сказать, это то, что система предприятий теплокоммунэнерго во всех регионах Украины находится в ужасном состоянии, близком к катастрофе. Так, по данным Объединения потребителей коммунальных услуг, из 18 тысяч километров теплотрасс в срочной замене нуждается 14 тысяч километров или 78%.

Огромные долги предприятий ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины" уже достигают отметки в более 60 миллиардов гривен. В то же время ТКЭ неспособны предоставлять услуги надлежащего качества и во многих случаях из-за недостатков в системе учета тепловой заставляет потребителей платить полную цену за непредоставленные услуги.

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То есть, когда выставляются платежки по полной цене за едва теплые батареи, как за якобы предоставленную нормативную тепловую энергию. Только по этой схеме потребители переплачивают во всех регионах миллиарды гривен ежегодно.

Кроме того, не улучшается проблема с задолженностью Укрэнерго перед "Гарантированным покупателем" в результате формирования с 2020 года НКРЭКУ дефицитного тарифа на передачу. Как результат – формирования цепи долгов, которые уже превышают перед сектором ВИЭ более 30 миллиардов гривен.

Эта проблема, вместе с допущенными правительством грубыми ошибками в корпоративном управлении Укрэнерго, привели к временной неспособности рассчитываться по зеленым облигациям 2021 года перед внешними кредиторами.

Если эти проблемы срочно не решить, то не только Укрэнерго рискует оказаться в долгосрочном дефолте, но и большинство энергетических компаний также. Некоторого сдержанного оптимизма предоставляет одобрение на 2025 год бездефицитного тарифа на передачу для Укрэнерго 13 ноября, но процедура его окончательного утверждения еще не закончилась.

Вместе с тем срочного урегулирования требуют вопросы обеспечения корпоративного управления Укрэнерго в соответствии с принципами ОЭСР путем назначения качественного и самостоятельного наблюдательного совета до 9 декабря 2024 года.

На повестке дня тоже стоит вопрос повышения предельных цен на электроэнергию. Если это не произойдет, украинские потребители рискуют попасть под ограничения при наличии невыбранной импортной квоты предоставленной ENTSO-E.