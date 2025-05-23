Будущее Украины: JPMorgan назвал наилучший и наихудший сценарий

Украина может повторить путь Южной Кореи, Израиля, Грузии или Беларуси. Именно такие четыре сценария развития смоделировали аналитики JPMorganChase.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на аналитиков центра геополитики JPMorganChase. Специалисты оценили вероятность каждого из вариантов, основываясь на параллелях с современными примерами стран.

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В JPMorgan смоделировали четыре варианта развития событий

Самым реалистичным, по их мнению, сейчас является грузинский сценарий – с замедлением западной интеграции и уменьшением поддержки.

Сценарий "Южная Корея" (вероятность – 15%)

В этом случае Украина не получит членства в НАТО или полного возвращения территорий. В то же время – при сохранении сильной внутренней поддержки и гарантий безопасности от США – страна может стать стабильной, демократической и процветающей. Большую роль здесь сыграл бы Запад, использовав замороженные российские активы на восстановление.

Сценарий "Израиль" (20%)

Без иностранных войск, но с мощной и постоянной поддержкой Запада, Украина может стать настоящей крепостью, модернизировать армию и постепенно создать собственное сдерживание. Однако угроза войны будет оставаться постоянной.

Сценарий "Грузия" (50%)

Самый вероятный, но менее положительный вариант. Без масштабной помощи, с ослаблением интереса со стороны партнеров и без прорыва на пути в НАТО и ЕС, Украина рискует остаться в серой зоне с длительной нестабильностью.

Сценарий "Беларусь" (15%)

Худший вариант, в котором США отказываются от поддержки, а Европа – не реагирует. При таких условиях Кремль может навязать Украине полную капитуляцию, превратив ее в вассала Москвы. Путин хочет шести категорических "нет" (в частности, запрета на оружие, войска НАТО и поддержку), и шести "да" – признания Крыма, снятия санкций и ограничения влияния Запада.

По мнению аналитиков, сейчас реальность тяготеет к "грузинскому" пути, однако направление может измениться – в зависимости от решений Запада, политической воли Киева и единства украинского общества.