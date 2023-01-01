Украина уже больше 10 месяцев борется за свою свободу и независимость. Михаил Подоляк рассказал, когда наступит самый тяжелый день войны.

Заметим, что это будет тот день, о котором все украинцы мечтают. Как вы догадались, советник главы Офиса Президента в эфире телеканала Freedom имел в виду день нашей победы.

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День победы будет самым сложным

Возвращаясь к тому, какой день самый трудный. Самый трудный день – день победы, по моему мнению, потому что в этот момент мы узнаем, почувствуем всю тяжесть тех потерь, которые мы понесли в этой войне,

– подчеркнул Подоляк.

К сожалению, именно так и будет. Ведь мы, хоть и окутаны эйфорией, будем вспоминать о тех, кто отдал свою жизнь. Тех, на чьем теле остались следы войны. И украинцы вместе с непреодолимой радостью будут испытывать безудержную боль, осознавая, какие страдания мы пережили за время войны, которую развязала Россия.

Украинцев возвращают из плена

Пока же Украина делает все возможное для того, чтобы вернуть домой своих граждан. В канун Нового года из российского плена освободили еще 140 наших земляков. Среди них – 132 мужчин и 8 женщин.

Как отметил Андрей Ермак, домой вернулись 22 украинских офицера и 118 сержантов и солдат. В частности, защитников Мариуполя, острова Змеиный, а также Бахмутского направления. Кроме того, из плена освободили добровольцев ТрО из Славутича, где пленниками стали отцы и сыны, которые служили вместе.

Кстати, украинцы борются за всех, кто защищает наше государство. Пока россияне бежали и покидали своих боевых собак, наши брали их с собой в плен. И 31 декабря удалось освободить также легендарного пса, который был вместе с защитниками "Азовстали".

Речь идет об Адике породы питбультерьер. Его в июне похитили и подарили террористу Рамзану Кадырову. Последний решил переименовать собаку, назвав ее Борзой. Более того, заявил, что пес будет охранять его жилье.

В заключение редакция 24 Канала напоминает, что каждый из нас приближает Украину к победе. Для этого нужно поддерживать ВСУ. Вы можете это делать информационно, можете волонтерить, донатить. Помните, что любая ваша активность позволит нам одолеть врага!