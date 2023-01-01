Зауважимо, що це буде саме той день, про який усі українці мріють. Як ви здогадалися, радник глави Офісу Президента в ефірі телеканалу FREEDOM мав на увазі день нашої перемоги.

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День перемоги буде найскладнішим

Повертаючись до того, який день найважчий. Найважчий день – день перемоги, на мою думку, тому що у цей момент ми дізнаємося, відчуємо всю важкість тих втрат, яких ми зазнали у цій війні,

– підкреслив Подоляк.

На жаль, саме так і буде. Адже ми, хоч і окуті ейфорією, згадуватимемо про тих, хто віддав своє життя. Тих, на чиєму тілі залишилися сліди війни. Й українці разом із непоборною радістю відчуватимуть нестримний біль, усвідомлюючи, які страждання ми пережили за час війни, яку розв'язала Росія.

Українців повертають з полону

Поки ж Україна робить усе можливе для того, щоб повернути додому своїх громадян. Напередодні Нового року з російського полону звільнили ще 140 наших земляків. Серед них – 132 чоловіків і 8 жінок.

Як зазначив Андрій Єрмак, додому повернулися 22 українські офіцери та 118 сержантів і солдатів. Зокрема, захисники Маріуполя, острова Зміїний, а також Бахмутського напрямку. Крім того, з полону звільнили добровольців ТрО зі Славутича, де бранцями стали батьки та сини, котрі служили разом.

До слова, українці борються за всіх, хто захищає нашу державу. Поки росіяни втікали і покидали своїх бойових собак, наші брали їх з собою до полону. І 31 грудня вдалося звільнити також легендарного пса, котрий був разом з захисниками "Азовсталі".

Мовиться про Адіка породи пітбультер'єр. Його у червні викрали та подарували терористу Рамзану Кадирову. Останній вирішив перейменувати собаку, назвавши його Борзою. Ба більше, заявив, що пес охоронятиме його помешкання.

Наостанок редакція 24 Каналу нагадує про те, що кожен із нас наближає Україну до перемоги. Для цього потрібно підтримувати ЗСУ. Ви можете це робити інформаційно, можете волонтерити, можете донатити. Пам'ятайте, що будь-яка ваша активність дозволить нам здолати ворога!