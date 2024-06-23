Якобы российское оппозиционное издание Meduza сообщило, что для того, что Владимиру Путину удалось захватить желаемую территорию Украины, нужно 14 лет и более 2 миллионов убитых. Однако такие цифры являются ложными, война завершится не так, если бы того хотел российский диктатор.

Такое мнение 24 Каналу высказал оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко, заметив, что деоккупацию Крыма Путину не простят сами россияне, даже самые яркие патриоты. Диктатор завершит свою карьеру совсем не так, как он того желает.

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Неправильные цифры

По словам Яковенко, такая арифметическая логика является неправильной, ведь она предполагает неизменность ситуации и то, что за это время Украина, вроде бы, не должна была бы продолжать борьбу. Конечно, что такого развития событий не будет, несмотря на сложную нынешнюю ситуацию на линии фронта.

Путин отмерил себе "вечность" на украинской земле, но, во-первых, рано или поздно он умрет, во-вторых, происходят изменения в мире.

Недавно, для меня неожиданно, человек, который всегда был очень осторожным, советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что "какие могут быть ограничения для ударов по территории России? Никаких ограничений не может быть",

– заметил российский оппозиционный журналист.

Не простят деоккупацию Крыма

То, что Украина уже имеет возможность наносить удары по территории России, по мнению Яковенко, серьезно меняет ситуацию. Также важна помощь от партнеров нашей страны, результаты которой уже видны. Именно поэтому Путин не имеет никаких 14 лет и не закончит войну так, как он хочет.

Закончится, в результате, серьезным поражением путинского рейха и его обвалом. В середине (России – 24 Канал) деоккупацию Крыма Путину не простят. После этого его просто снесут. Будет понятно, куда этот человек завел Россию,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

По словам Яковенко, было бы прекрасно, если бы российский диктатор предстал перед судом в Гааге, однако это маловероятно, потому что, скорее всего, его снесут сначала россияне. Путин, который будет на этом суде – это настоящий кошмар для России.

Кроме этого, российский диктатор имел визит в КНДР, чтобы заручиться поддержкой Ким Чен Ына, однако это лишь свидетельствует о том, насколько он становится неспособным справиться с собственными желаниями.

Я не думаю, что это то, о чем мечтал Путин, когда начинал свою карьеру президента России,

– отметил российский оппозиционный журналист.