Таку думку 24 Каналу висловив опозиційний російський журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що деокупацію Криму Путіну не пробачать самі росіяни, навіть найяскравіші патріоти. Диктатор завершить свою кар'єру зовсім не так, як він того бажає.

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Неправильні цифри

За словами Яковенка, така арифметична логіка є неправильною, адже вона передбачає незмінність ситуації та те, що за цей час Україна, начебто, не мала б продовжувати боротьбу. Звісно, що такого розвитку подій не буде, попри складну теперішню ситуацію на лінії фронту.

Путін відміряв собі "вічність" на українській землі, але, по-перше, рано чи пізно він помре, по-друге, відбуваються зміни у світі.

Нещодавно, для мене неочікувано, людина, яка завжди була дуже обережною, радник із національної безпеки Джейк Салліван заявив про те, що "які можуть бути обмеження для ударів по території Росії? Ніяких обмежень не може бути",

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Не пробачать деокупацію Криму

Те, що Україна вже має можливість завдавати ударів по території Росії, на думку Яковенка, серйозно змінює ситуацію. Також важливою є допомога від партнерів нашої країни, результати якої вже видно. Саме тому Путін не має ніяких 14 років і не закінчить війну так, як він хоче.

Закінчиться, в результаті, серйозною поразкою путінського рейху та його обвалом. В середині (Росії – 24 Канал) деокупацію Криму Путіну не пробачать. Після цього його просто знесуть. Буде зрозуміло, куди ця людина завела Росію,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

За словами Яковенка, було б чудово, якби російський диктатор постав перед судом в Гаазі, однак це малоймовірно, тому що, скоріш за все, його знесуть спершу росіяни. Путін, який буде на цьому суді – це справжній кошмар для Росії.

Крім цього, російський диктатор мав візит до КНДР, щоб залучитись підтримкою Ким Чен Ина, однак це лише свідчить про те, наскільки він стає неспроможним справитись із власними бажаннями.

Я не думаю, що це те, про що мріяв Путін, коли починав свою кар'єру президента Росії,

– зазначив російський опозиційний журналіст.