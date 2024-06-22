Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Путін не зможе організувати свій Варшавський договір, як це робив СРСР у боротьбі з НАТО. Ця спроба приречена на невдачу.

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Чого хоче Путін

Як наголосив Яковенко, Путін дійсно намагається зробити таку коаліцію. Але вона ніколи не буде організацією. Вийде така собі "вісь зла".

До умовної коаліції, ймовірно, приєднаються КНДР, Іран, "уламок" Сирії, який підконтрольний Башару Асаду; Білорусь та Іран зі своїми проксі: ХАМАС, Хезболла, єменські хусити; таліби тощо.

Ця вся структура ніяк не об'єднається в єдину організацію. Це якийсь конгломерат, який пов'язаний різними формальними "угодами". Ніякого блоку проти блоку не буде,

– наголосив Яковенко.

У Варшавському договорі все очолював СРСР, який тримався за допомогою військової сили та нав'язаної ідеології, а також – окупації країн. Путін не зможе цього зробити. Росія не є тут домінантом. Важливо, що на чолі цієї структури стоїть Китай.

Китай зацікавлений, щоб ця "вісь зла", яку робить Путін, була як "торпеда". Тільки не у військовому сенсі, а у кримінальному, коли використовують бойовиків. Росія тут не є головною. При цьому вона не є навіть другою. Це можна було побачити по візиту Путіна до КНДР. Там господарем ситуації був Кім Чен Ин,

– підкреслив Яковенко.

Це можна було побачити навіть по тому, як російських міністрів вигнали із зали, бо туди ще не прибув Кім Чен Ин. Загалом між диктатурами неможливе рівноправ'я. Там завжди хтось хоче підкорити іншого диктатора.

Поїздки Путіна: коротко