Что будет дальше с петицией относительно Олега Сенцова
Украинцы активно поддерживают политзаключенного Олега Сенцова – более 100 тысяч людей подписали петицию на сайте Белого дома. Люди просят отреагировать на незаконное содержание Олега в российской тюрьме и поспособствовать его освобождению.
Об этом рассказала председатель правления ОО "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук в прямом эфире 24 канала.
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Как рассказала правозащитница, в подписании петиций есть два уровня, на которых они должны работать. "Первый уровень – правовой: по стандартной процедуре дается 60 дней на то, чтобы Белый дом рассмотрел петицию и дал свой ответ", – сказала Матвийчук.
Она может быть в двух формах – это либо публичное выступление спикера Белого дома, или письменное заявление на сайте. Но есть очень важный символический уровень. Мы на самом деле все это время постоянно общаемся с нашими друзьями в Конгрессе, Белом доме или других структурах США. Для них эта петиция – это весомое доказательство того, почему Америка должна начать более активно выступать для освобождения Олега Сенцова или других украинских политзаключенных,
– отметила Александра.
Петиция в отношении Олега Сенцова
Напомним, 6 сентября сообщалось, что петиция с требованием содействовать освобождению незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на сайте Белого дома набрала необходимое количество голосов.
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