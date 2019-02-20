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      Что говорят кандидаты о церкви, и почему обходят этот вопрос?

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      Какой видят Православную церковь Украины кандидаты в президенты?
      Какой видят Православную церковь Украины кандидаты в президенты? / Фото из открытых источников

      Отношение к вопросу церкви раскалывает электоральную базу кандидатов в президенты. Поэтому некоторые претенденты его сознательно избегают.

      Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов.

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      Как отмечает эксперт, вопрос церкви – это и технологии, и убеждения. Например, Порошенко – верующий человек. Поэтому объединение церквей для действующего президента не только политический вопрос, это составляющая его самоидентификации.

      Много украинцев не хочет выбрать между политиками, которые сделали эти вопросы составляющей своих избирательных программ и разместили на билбордах. Но после этой "войны престолов" многие из них станут идентифицировать себя с Православной церковью Украины,
      – отмечает Валерий Дымов.

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      Валерий Дымов отмечает: некоторые из кандидатов в президенты говорят о вещах, мало зависящих от главы государства. Как Юлия Тимошенко о патриархии. Это за пределами компетенции президента. Патриархия – сложный процесс, который зависит от того, как ПЦУ будет признана другими поместными церквями. Фото с Иерусалимским патриархом Теофилом ІІІ, говорит эксперт, здесь не поможет.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.
      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.
      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

      Предложение Руслана Кошулинского об открытии архивов КГБ, считает Дымов, – правильное. Но тогда придется открывать все. Не только то, что касается священников. А среди народных депутатов, особенно предыдущих созывов, половина сотрудничала с КГБ и еще столько же хотела этого. По мнению эксперта, нужно, чтобы появилась политическая сила, которая бы после открытия архивов КГБ провела полную люстрацию по признаку сотрудничества с оккупационными властями – СССР и Россией.

      А возвращение церковного имущества, что предлагает Валентин Наливайченко, приведет к перераспределению и конфликтам.

      "Есть закон о порядке перерегистрации религиозных общин, который регулирует имущественные вопросы. Наливайченко хочет найти себе уникальное предложение по церкви на уровне – баба-яга против. Хотя именно Наливайченко, как экс-глава СБУ, должен предложить открыть архивы КГБ", – убежден Валерий Дымов.

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      При этом, замечает он, Андрей Садовый, который приветствует объединение церквей, правильно делает. На вопросах христианской культуры, основ построена современная Европа. Церковь должна объединять, а не разделять. Это гражданская позиция.

      Валерий Дымов подчеркивает: название закона "оппоблоковца" Вилкула о запрете религиозного рейдерства – захват храмов – провокационная. И это показывает отношение Вилкула не только к украинской церкви, но и к Украине в целом.

      Захват храмов Киевского Патриархата был в Крыму после аннексии. В ОРДЛО украинские церкви разрушали и убивали священников. Это и есть притеснения свободы совести. Вилкул со своим спонсором Новинским является сторонником не только РПЦ, но и всего российского в Украине. Их лозунг "Мы за мир" означает, что они за "русский мир",
      – отмечает Дымов.

      Политолог напоминает: Партия регионов в свое время инициировала законопроект, согласно которому храмы хотели передать в собственность УПЦ МП (сейчас они в аренде – "24"). Если бы этот закон приняли, то все эти церкви УПЦ МП сейчас были бы в собственности России. Киево-Печерская, Почаевская. И сейчас это надо было бы отсуживать через суды. На информационном фронте Вилкул сделал ход пешкой. Это пазл войны, которую ведет Путин против Украины.

      По его словам, Вилкул вместе с другими пророссийскими кандидатами – Бойко и Мураевым борется за голоса сторонников московского патриархата. Кто станет первым в производстве российской политики в Украине.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Валентин Наливайченко Руслан Кошулинский РПЦ Александр Вилкул Андрей Садовой Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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