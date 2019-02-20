Що говорять кандидати про церкву, і чому обходять це питання?

Ставлення до питання церкви розколює електоральну базу кандидатів у президенти. Тому деякі претенденти його свідомо уникають.

Про це 24 каналу розповів політолог Валерій Димов.

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Як зазначає експерт, питання церкви – це і технології, і переконання. Наприклад, Порошенко – віруюча людина. Тому об’єднання церков для чинного президента не лише політичне питання, це складова його самоідентифікації.

Багато українців не хоче обрати між політиками, які зробили ці питання складовою своїх виборчих програм і розмістили на білбордах. Але після цієї "війни престолів" багато з них стануть ідентифікувати себе з Православною церквою України,

– зазначає Валерій Димов.

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Валерій Димов зауважує: дехто з кандидатів у президенти говорить про речі, що мало залежать від глави держави. Як Юлія Тимошенко про патріархію. Це за межами компетенції президента. Патріархія – складний процес, який залежить від того, як ПЦУ визнаватиметься іншими помісними церквами. Фото з Єрусалимським патріархом Теофілом ІІІ, говорить експерт, тут не допоможе.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

Пропозиція Руслана Кошулинського про відкриття архівів КДБ, вважає Димов, – правильна. Але тоді доведеться відкривати все. Не лише те, що стосується священиків. А серед народних депутатів, особливо попередніх скликань, половина співпрацювала з КДБ і ще стільки ж хотіла цього. На думку експерта, треба, щоб з’явилася політична сила, яка б після відкриття архівів КДБ провела повну люстрацію за ознакою співробітництва з окупаційною владою – СРСР і Росією.

А повернення церковного майна, що пропонує Валентин Наливайченко, призведе до перерозподілу і конфліктів.

"Є закон про порядок перереєстрації релігійних громад, який регулює майнові питання. Наливайченко хоче знайти собі унікальну пропозицію щодо церкви на рівні – баба-яга проти. Хоча саме Наливайченко, як екс-глава СБУ, мав б запропонувати відкрити архіви КДБ", – переконаний Валерій Димов.

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При цьому, зауважує він, Андрій Садовий, який вітає об’єднання церков, правильно робить. На питаннях християнської культури, засад побудована сучасна Європа. Церква має об’єднувати, а не розділяти. Це громадянська позиція.

Валерій Димов підкреслює: назва закону "опоблоківця" Вілкула про заборону релігійного рейдерства – захоплення храмів – провокаційна. І це показує ставлення Вілкула не тільки до української церкви, а й до України загалом.

Захоплення храмів Київського Патріархату було в Криму після анексії. В ОРДЛО українські церкви руйнували і вбивали священиків. Це і є утиски свободи совісті. Вілкул зі своїм спонсором Новинським є прихильником не тільки РПЦ, але й всього російського в Україні. Їхнє гасло "Ми за мир" означає, що вони за "рускій мір",

– наголошує Димов.

Політолог нагадує: Партія регіонів свого часу ініціювала законопроект, згідно з яким храми хотіли передати у власність УПЦ МП (наразі вони в оренді – "24"). Якби цей закон ухвалили, то всі ці церкви УПЦ МП наразі були б у власності Росії. Києво-Печерська, Почаївська. І зараз це треба було б відсуджувати через суди. На інформаційному фронті Вілкул зробив хід пішаком. Це пазл війни, яку веде Путін проти України.

За його словами, Вілкул разом з іншими проросійськими кандидатами – Бойком і Мураєвим змагається за голоси прихильників московського патріархату. Хто стане першим у провадженні російської політики в Україні.