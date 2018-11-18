Что грозит контрабандисту, который сбил насмерть пограничника на Закарпатье

Мужчине, который на Закарпатье перевозил контрабанду и автомобилем сбил украинского пограничника, может грозить пожизненное заключение. Травмированный пограничник через некоторое время скончался в больнице.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Евробляхер-контрабандист, который убил пограничника и скрылся с места преступления, задержан полицией несколько часов назад. Завтра суд – ст. 348 УПК... мера наказания по статье – пожизненная тюрьма. Св*лота... Но офицера нашего не воскресишь", – написал министр.

Читайте также: На Буковине контрабандисты напали на пограничников

Стоит уточнить, что в воскресенье, 18 ноября, суд разъяснит задержанному мужчине, который сбил пограничника, суть обвинения.

Сбежавший с места преступления евробляхер -контрабандист, убивший пограничника, задержан полицией несколько часов назад. Завтра суд - ст. 348 КПК.. мера наказания по статье - пожизненная тюрьма. Сволота.. Да вот офицера нашего не воскресишь.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 ноября 2018 г.

Напомним, 16 ноября недалеко от границы с Румынией на Закарпатье контрабандисты наехали автомобилем на начальника пограничного пункта Вадима Березинского. Мужчина с тяжелыми травмами в состоянии комы попал в больницу, а злоумышленники скрылись.

Березинского прооперировали – мужчине удалили селезенку, однако это его не спасло, и пограничник умер в больнице, не приходя в сознание.

Впоследствии правоохранители задержали 34-летнего жителя Рахова, которого подозревают в наезде на пограничника на Закарпатье.