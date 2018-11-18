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      Что грозит контрабандисту, который сбил насмерть пограничника на Закарпатье

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      Контрабандисту, который сбил насмерть пограничника на Закарпатье, грозит пожизненное заключение
      Контрабандисту, который сбил насмерть пограничника на Закарпатье, грозит пожизненное заключение / 24 канал

      Мужчине, который на Закарпатье перевозил контрабанду и автомобилем сбил украинского пограничника, может грозить пожизненное заключение. Травмированный пограничник через некоторое время скончался в больнице.

      Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

      "Евробляхер-контрабандист, который убил пограничника и скрылся с места преступления, задержан полицией несколько часов назад. Завтра суд – ст. 348 УПК... мера наказания по статье – пожизненная тюрьма. Св*лота... Но офицера нашего не воскресишь", – написал министр.

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      Стоит уточнить, что в воскресенье, 18 ноября, суд разъяснит задержанному мужчине, который сбил пограничника, суть обвинения.

      Напомним, 16 ноября недалеко от границы с Румынией на Закарпатье контрабандисты наехали автомобилем на начальника пограничного пункта Вадима Березинского. Мужчина с тяжелыми травмами в состоянии комы попал в больницу, а злоумышленники скрылись.

      Березинского прооперировали – мужчине удалили селезенку, однако это его не спасло, и пограничник умер в больнице, не приходя в сознание.

      Впоследствии правоохранители задержали 34-летнего жителя Рахова, которого подозревают в наезде на пограничника на Закарпатье.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Аварии и ДТП Министерство внутренних дел Арсен Аваков контрабанда Новости Закарпатья Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
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