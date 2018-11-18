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      Що загрожує контрабандисту, який збив на смерть прикордонника на Закарпатті

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      Контрабандисту, який збив на смерть прикордонника на Закарпатті, загрожує довічне ув'язнення
      Контрабандисту, який збив на смерть прикордонника на Закарпатті, загрожує довічне ув'язнення / 24 канал

      Чоловікові, який на Закарпатті перевозив контрабанду та автомобілем збив українського прикордонника, може загрожувати довічне ув'язнення. Травмований прикордонник через певний час помер у лікарні.

      Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

      "Євробляхер-контрабандист, який убив прикордонника та втік з місця злочину, затриманий поліцією кілька годин тому. Завтра суд – ст. 348 КПК… міра покарання за статтею – довічна тюрма. Св*лота... Але офіцера нашого не воскресиш", – написав міністр.

      Читайте також: На Буковині контрабандисти напали на прикордонників

      Варто уточнити, що в неділю, 18 листопада, суд роз’яснить затриманому чоловікові, який збив прикордонника, суть обвинувачення.

      Нагадаємо, 16 листопада неподалік кордону з Румунією на Закарпатті контрабандисти наїхали автомобілем на начальника прикордонного пункту Вадима Березинського. Чоловік із важкими травмами у стані коми потрапив до лікарні, а зловмисники втекли.

      Березинського прооперували – чоловіку видалили селезінку, проте це його не врятувало і прикордонник помер у лікарні, не приходячи до тями.

      Згодом правоохоронці затримали 34-річного жителя Рахова, якого підозрюють у наїзда на прикордонника на Закарпатті.

      Теги: Новини України Жертви Держприкордонслужба Новини Закарпаття Кримінальні новини контрабанда Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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