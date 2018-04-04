Что это было. Экс-прокурор Сус разоблачает Луценко и своих руководителей

Юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин отметил, что экс-заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус разоблачает Юрия Луценко и своих руководителей. Об этом он заявил в прямом эфире 24 Канала.

О Сытнике и Холодницком

"Одна из больших проблем в том, что и Сытник, и Холодницкий, не знаю, кто больше, за годы любви народа к САП и НАБУ начали чувствовать себя серьезными игроками и политическими фигурами", – прокомментировал Шалайский.

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"Спасем Украину в Одессе. Мол, ты там не волнуйся, мы там как-то порешаем. Что это НАБУ занимается этой незадекларируемой машиной Корчак? Что нет больших преступлений? Это тоже правда, но и Корчак преступление совершила", – добавил журналист.

О деле Труханова

"Труханов может выйти из-под подозрения, и в дальнейшем неизвестно как дело будет двигаться. Вопрос в том, что Труханов в этом конкретном преступлении – на 185 миллионов одесситов, был организатором этого преступления", – прокомментировал Андрей Савин.

Он добавил, что Труханов должен понести ответственность.

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