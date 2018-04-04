Що це було. Екс-прокурор Сус викриває Луценка та своїх керівників
Юрист Центру протидії корупції Андрій Савін зазначив, що екс-заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус викриває Юрія Луценка та своїх керівників. Про це він заявив у прямому ефірі 24 Каналу.
Про Ситника і Холодницького
Одна з великих проблем є в тому, що і Ситник, і Холодницький, не знаю, хто більше, за роки любові народу до САП та НАБУ почали відчувати себе серйозними гравцями та політичними фігурами", – прокоментував Шалайський.
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"Врятуймо Україну в Одесі. Мовляв, ти там не хвилюйся, ми там якось зарішаємо. Що це НАБУ займається цією незадекларованою машиною Корчак? Що немає більших злочинів? Це теж правда, але і Корчак злочин зробила", – додав журналіст.
Про справу Труханова
"Труханов може вийти з-під підозри і надалі невідомо як ся справа буде рухатися. Питання в тому, що Труханов у цьому злочині конкретному – на 185 мільйонів коштів одеситів, був організатором цього злочину", – прокоментував Андрій Савін.
Він додав, що Труханов повинен понести відповідальність.
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