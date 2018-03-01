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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Что теперь скажут их "Теслы"? – бурная реакция соцсетей на послание Путина

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию: реакция соцсетей
Послание Владимира Путина Федеральному собранию: реакция соцсетей / Соцсети

1 марта российский президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

На этот раз Путин много говорил о ядерном оружии, ракетах и технологиях, где Россия, по его словам, "впереди планеты всей".

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Во время его выступления даже показали якобы испытания новой крылатой ракеты с ядерным двигателем, которой Россия будет отпугивать "потенциальных агрессоров".

Интернет-пользователи не могли упустить случая, чтобы не потроллить пафосное выступление "кремлевского карлика".

Пользователи соцсетей также посмеялись над тем, насколько "внимательно" российские чиновники слушали выступление своего лидера.

Кадыров уже оправдывется, что он не спал, а просто "моргал".

Премьер Дмитрий Медведев тоже, судя по всему активно "моргал", а с ним за компанию и другие российские топ-чиновники.

Вспомнили в соцсетях и о недавней болезни Путина и хроническом кашле, который в последние годы преследует российского президента во время публичных выступлений.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Курьезные новости Мемы Дмитрий Медведев Рамзан Кадыров
Источник: 24 Канал
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