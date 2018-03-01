Что теперь скажут их "Теслы"? – бурная реакция соцсетей на послание Путина
1 марта российский президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
На этот раз Путин много говорил о ядерном оружии, ракетах и технологиях, где Россия, по его словам, "впереди планеты всей".
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Во время его выступления даже показали якобы испытания новой крылатой ракеты с ядерным двигателем, которой Россия будет отпугивать "потенциальных агрессоров".
Интернет-пользователи не могли упустить случая, чтобы не потроллить пафосное выступление "кремлевского карлика".
Пользователи соцсетей также посмеялись над тем, насколько "внимательно" российские чиновники слушали выступление своего лидера.
Кадыров уже оправдывется, что он не спал, а просто "моргал".
Премьер Дмитрий Медведев тоже, судя по всему активно "моргал", а с ним за компанию и другие российские топ-чиновники.
Вспомнили в соцсетях и о недавней болезни Путина и хроническом кашле, который в последние годы преследует российского президента во время публичных выступлений.