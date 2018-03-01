Що тепер скажуть їхні "Тесли"? – бурхлива реакція соцмереж на послання Путіна

1 березня російський президент Володимир Путін виступив із щорічним посланням до Федеральних зборів.

Цього разу Путін багато говорив про ядерну зброю, ракети і технології, де Росія, за його словами, "попереду планети всієї".

Читайте також: Путін заявив про створення в Росії підводних ядерних безпілотників

Під час його виступу навіть показали нібито випробування нової крилатої ракети з ядерним двигуном, яким Росія відлякуватиме "потенційних агресорів".

Інтернет-юзери не могли впустити нагоди, щоб не потролити пафосний виступ "кремлівського карлика".

Путин показал ракету, которая всех убьет — Павел Смоляк (@smolyak) 1 березня 2018 р.

Путин показал вторую ракету, которая убьет ваще всех — Павел Смоляк (@smolyak) 1 березня 2018 р.

В общем у нас есть ракеты которыми мы можем сбивать их теслы. — didme (@didme) 1 березня 2018 р.

Для тех, кому лень читать, итоги послания Путина Федеральному собранию в одной картинке pic.twitter.com/Rv6uD83Gjf — Лентач (@oldLentach) 1 березня 2018 р.

Вот так совсем хорошо. pic.twitter.com/HEkwkY7Hfo — Тот самый Мартин (@martin_camera) 1 березня 2018 р.

Теперь показывают мультик про систему "Кинжал". Такой, помню, в первой версии игры Red Alert был pic.twitter.com/yMqa4X71mx — Alexey Navalny (@navalny) 1 березня 2018 р.

Путин показал ракеты не имеющие аналогов в мире: pic.twitter.com/GDiK2qQC5U — 3й тост за ґіпєрлуп (@DFENS3000) 1 березня 2018 р.

Военные учения под Ростовом pic.twitter.com/dpbLf4EUkb — Artem Priakhin (@PriakhinArtem) 1 березня 2018 р.

Путин представил одну из новинок российского оружия. pic.twitter.com/9FWfkDQtLF — Серый Кардинал (@slevo4kin) 1 березня 2018 р.

Также был представлен танк не имеющий аналогов в мире. pic.twitter.com/JDz3JH6kPJ — Серый Кардинал (@slevo4kin) 1 березня 2018 р.

- Владимир Владимирович, в стране разруха...

- Ты видел ракету?

- Владимир Владимирович, дороги разбиты, продукты дороги...

- Вот такая ракета, ух, здоровая!

- Воруют все!

- Всех сотрем в порошок — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 1 березня 2018 р.

Вообще, конечно, после гимна и долгих оваций Путин должен выходить снова и на бис читать часть про ракеты с видеороликами. — максим кононенко (@kononenkome) 1 березня 2018 р.

Користувачі соцмереж також потролили, наскільки "уважно" російські високопосадовці слухали виступ свого лідера.

Кадиров вже встиг виправдовуватись, що він не спав, а просто "кліпав".

Кадыров напоминает, что не спит на Федеральном собрании pic.twitter.com/C8uqFyyolh — TJ (@tjournal) 1 березня 2018 р.

Прем'єр Дмитро Медведєв теж, судячи зі всього активно "кліпав", а з ним за компанію й інші російські топ-чиновники.

Медведев, что в отпуске был, сидит слушает внимательно, не дремлет. А вот дядьке выше в отпуск бы не мешало, или это у них эстафета такая, спать в неподходящий момент pic.twitter.com/Cu2qj64ih2 — Александра (@rud49aleksandra) 1 березня 2018 р.

Згадали у соцмережах і про недавню хворобу Путіна та хронічний кашель, який останніми роками переслідує російського президента під час публічних виступів.

- а ты правда путин?

- да

- скажи что-нибудь по-путински

- ядерные ракеты кхе кхе испытания кхе кхе ликвидация бедности и нищеты в воронеже — Голубые ели (@mudaki_official) 1 березня 2018 р.