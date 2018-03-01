Що тепер скажуть їхні "Тесли"? – бурхлива реакція соцмереж на послання Путіна
1 березня російський президент Володимир Путін виступив із щорічним посланням до Федеральних зборів.
Цього разу Путін багато говорив про ядерну зброю, ракети і технології, де Росія, за його словами, "попереду планети всієї".
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Під час його виступу навіть показали нібито випробування нової крилатої ракети з ядерним двигуном, яким Росія відлякуватиме "потенційних агресорів".
Інтернет-юзери не могли впустити нагоди, щоб не потролити пафосний виступ "кремлівського карлика".
Користувачі соцмереж також потролили, наскільки "уважно" російські високопосадовці слухали виступ свого лідера.
Кадиров вже встиг виправдовуватись, що він не спав, а просто "кліпав".
Прем'єр Дмитро Медведєв теж, судячи зі всього активно "кліпав", а з ним за компанію й інші російські топ-чиновники.
Згадали у соцмережах і про недавню хворобу Путіна та хронічний кашель, який останніми роками переслідує російського президента під час публічних виступів.