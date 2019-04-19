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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Что успеет за сто дней новый президент

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      Зеленский заявил, что ему выгодно распустить Верховную Раду
      Зеленский заявил, что ему выгодно распустить Верховную Раду / Фото из открытых источников

      За сто дней вполне реально успеть сделать что-то важное на посту президента. Если выиграет Зеленский, то сразу встанет вопрос о роспуске парламента и кадровых изменениях в правительстве.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

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      Роспуск Верховной Рады – дискуссионный вопрос. Зеленский в интервью СМИ заявил, что будет опираться исключительно на закон. Если законодательная возможность будет, то они на это пойдут. Зеленскому это выгодно,
      – говорит Петр Олещук.

      Каковы результаты первого тура выборов президента Украины?
      По официальным результатам ЦИК, в первом туре выборов президента победили Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%). Явка составила 62,72% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.

      Во-вторых, говорит эксперт, Зеленский обещал закон об импичменте президента и снятие неприкосновенности с нардепов. Очевидно, по его словам, законопроект об импичменте Зеленский внесет в парламент и будет использовать как способ давления на народных депутатов, а также мобилизацию своих избирателей. Это будет важным моментом его политической борьбы. Если Зеленский протолкнет закон об импичменте, это станет его серьезной победой.

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      В-третьих, встанет вопрос о назначении на посты, на которые кандидатуры подает президент. К примеру, генпрокурора.

      Луценко уже заявил, что никуда уходить не собирается с должности генпрокурора. Но президент может этот вопрос вынести на рассмотрение парламента. И что-то подсказывает, что в Верховной Раде могут найтись желающие уволить Луценко. Вероятный консенсус различных политических сил,
      – считает Петр Олещук.

      Также в интервью Зеленского прозвучал тезис о переносе Администрации Президента с Банковой в другое помещение. Чтобы не мешать людям – каждый раз перекрывать движение в центре города. По мнению Олещука, это будет символическим жестом, который привлечет внимание украинцев. В любом случае, отмечает политолог, вакуума власти не будет. Так или иначе осенью пройдут парламентские выборы. Сформируется новое правительство, которое будет определять все аспекты экономической политики.

      Что заявил Владимир Зеленский о досрочных выборах парламента?
      Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что хотел бы досрочно распустить Верховную Раду. Однако политик полагает, что не успеет этого сделать. По его словам, ломать закон он не будет. Если его команда успеет за 6 месяцев до следующих выборов, то распустит парламент, поскольку его политсиле это выгодно.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Порошенко и Зеленский Новости политики Новости Украины Верховная Рада Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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