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      Що встигне за сто днів новий президент

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      Зеленський заявив, що йому вигідно розпустити Верховну Раду
      Зеленський заявив, що йому вигідно розпустити Верховну Раду / Фото з відкритих джерел

      За сто днів цілком реально встигнути зробити щось важливе на посаді президента. Якщо виграє Зеленський, то одразу постане питання про розпуск парламенту і кадрові зміни в уряді.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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      Розпуск Верховної Ради – дискусійне питання. Зеленський в інтерв’ю ЗМІ заявив, що спиратиметься винятково на закон. Якщо законодавча можливість буде, то вони на це підуть. Зеленському це вигідно,
      – зауважує Петро Олещук.

      Які результати першого туру виборів президента України? За офіційними результатами ЦВК, у першому турі виборів президента перемогли Володимир Зеленський (30,24%) і Петро Порошенко (15,95%). Явка склала 62,72% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

      По-друге, говорить експерт, Зеленський обіцяв закон про імпічмент президента і зняття недоторканності з нардепів. Вочевидь, за його словами, законопроект про імпічмент Зеленський внесе до парламенту і використовуватиме, як спосіб тиску на народних депутатів, а також мобілізацію своїх виборців. Це буде важливим моментом його політичної боротьби. Якщо Зеленський проштовхне закон про імпічмент, це стане його серйозною перемогою.

      Читайте також: Звільнення Савченко – страшний удар по Луценкові, – експерт

      По-третє, постане питання про призначення на пости, на які кандидатури подає президент. Приміром, генпрокурора.

      Луценко вже заявив, що нікуди йти не збирається з посади генпрокурора. Але президент може це питання винести на розгляд парламенту. І щось підказує, що у Верховній Раді можуть знайтися охочі звільнити Луценка. Ймовірний консенсус різних політичних сил,
      – вважає Петро Олещук.

      Також в інтерв’ю Зеленського прозвучала теза про перенесення Адміністрації Президента з Банкової в інше приміщення. Щоб не заважати людям – кожного разу перекривати рух у центрі міста. На думку Олещука, це буде символічний жест, який приверне увагу українців. У будь-якому випадку, наголошує політолог, вакууму влади не буде. Так чи інакше восени пройдуть парламентські вибори. Сформується новий уряд, який визначатиме всі аспекти економічної політики.

      Що заявив Володимир Зеленський про дострокові вибори парламенту?Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що хотів би достроково розпустити Верховну Раду. Проте політик гадає, що не встигне цього зробити. За його словами, ламати закон він не буде. Якщо його команда встигне за 6 місяців до наступних виборів, то розпустить парламент, оскільки його політсилі це вигідно.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський Верховна Рада Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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