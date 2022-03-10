Чтобы было меньше пробок: Мининфраструктуры показало карты альтернативных маршрутов по Украине
Источник:Мининфраструктуры Украины
В Министерстве инфраструктуры Украины обнародовали карты альтернативных маршрутов, где можно проехать в разные города Украины. Эти маршруты помогут разгрузить основные дороги и предотвратить пробки.
Ведомство поделилось дорогами для пассажирских автоперевозок, которые не так загружены, как основные магистрали.
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Полный текст сообщения:
В связи с большими пробками на основных магистралях страны, Министерство инфраструктуры рекомендует гражданам воспользоваться альтернативными маршрутами в направлении с востока на запад страны.
Почему?
В настоящее время существует значительная проблема с проездом грузового транспорта гуманитарного назначения. Это та оперативная помощь, позволяющая поддерживать жизнедеятельность городов в наиболее пострадавших от войны с Россией регионах.
Чтобы не образовывать огромные пробки на дорогах и позволить грузовикам оперативно передвигаться по стране, для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом выбрали альтернативные маршруты проезда из столицы, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы (и обратно).
Мы специально выбирали маршруты, где:
высокое качество дорожного покрытия;
меньше блок-постов;
меньше риска возникновения пробок из-за грузового транспорта.
Альтернативные маршруты по Украине / Карта Мининфраструктуры
Альтернативные маршруты по Украине / Карта Мининфраструктуры
Альтернативные маршруты по Украине / Карта Мининфраструктуры
Альтернативные маршруты по Украине / Карта Мининфраструктуры
Альтернативные маршруты по Украине / Карта Мининфраструктуры
Альтернативные маршруты по Украине / Карта Мининфраструктуры
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