Чтобы ему не было стыдно, – Разумков озвучил пожелание преемнику

Дмитрий Разумков пожелал своему преемнику на посту спикера, чтобы ему не было стыдно за свою деятельность. Политик также подчеркнул: ему – не стыдно.

Разумков в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что будущему спикеру не должно быть стыдно ни перед собой, ни перед людьми, ни перед законом. Это – приоитет.

Заметьте Не является членом команды и не может занимать важную должность, – Корниенко об отзыве Разумкова

Чтобы ему не было стыдно за то, что он будет делать на этом посту. Ни перед собой, ни перед людьми и ни перед законом,

– подчеркнул Разумков.

Отвечая на вопрос, не стыдно ли ему, политик ответил: "мне не стыдно".

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