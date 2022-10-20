Чтобы хватило на 2023 год: США планируют многомиллиардный пакет помощи для Украины, – СМИ

В США заговорили о новом крупном пакете финансовой помощи для Украины в размере 50 млрд долларов. Этой суммы должно было хватить на весь следующий год.

Как заявили американские СМИ, помощь Украине инициировали конгрессмены США.

Важно США планируют создать новое командование для помощи Украине с вооружением

Случилось это на фоне опасений, что новый Конгресс может более скептически относиться к помощи Украине. Законодатели от обеих партий рассчитывают принять наибольший пакет помощи до января следующего года.

Этой суммы будет достаточно, чтобы Украина пережила следующий год,

– сказал сенатор-республиканец, осведомленный по этому вопросу.

Что известно о новом пакете помощи

Новый пакет помощи, который, скорее всего, будет частью сводного законопроекта о расходах, может составить около 50 миллиардов долларов.

Администрация Байдена еще не потребовала официального запроса на новое финансирование.

Возможное уменьшение помощи и реакция Украины

Любопытно! Конгресс выделил Украине 65 миллиардов долларов с начала российского вторжения.

Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти сказал в начале этой недели, что он ожидает затруднений с предоставлением дополнительной помощи Украине, если его партия получит большинство в нижней палате Конгресса. Именно такой результат промежуточных выборов спрогнозирован текущими опросами.

Председатель партии Слуга Народа Давид Арахамия сказал, что был удивлен этим высказыванием. Он добавил, что встречался с Маккарти во время недавнего визита в Вашингтон и убедили, что поддержка Киева США продолжится.

Отметим, что с начала войны США предоставили Украине около 18,3 миллиарда военной помощи. Недавно был выделен пакет в размере 12,3 миллиарда долларов как часть большего законопроекта о расходах, направленного на предотвращение прекращения работы правительства.

Достойно внимания – США анонсировали новую военную помощь Украине: смотрите видео