Чтобы компенсировать боевые потери: Россия начала подготовку дополнительных сил
Источник:Генштаб ВСУ
В оккупационных войсках России – значительные потери, именно поэтому они замедлили темпы своего наступления. Однако враг организует подготовку дополнительных сил и средств ведения войны на украинской территории.
О ситуации на фронте по состоянию на 00.00 13 марта рассказали в Генштабе ВСУ. Наши военные говорят, что захватчики на большинстве направлений остановили наступление.
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Враг готовит дополнительные силы для боевых действий
Однако россияне и дальше продолжают уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры. Чтобы компенсировать свои потери, агрессор готовит дополнительные силы и средства ведения боевых действий.
В Генштабе отметили, что ни на одном из направлений враг не достиг цели операции. Вместе с тем характер действий российского войска свидетельствует о том, что само военное руководство оккупантов не определилось относительно стратегических задач и конечной цели.
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