Чтобы люди имели хлеб: в Бердянск завезли большой груз с мукой

Во временно захваченный оккупантами Бердянск ввезли гуманитарную помощь. В частности, там было много муки, чтобы местные производства могли выпекать хлеб.

Также в город было доставлено гуманитарным коридором и много горючего. Подробнее рассказала 25 марта министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее обращение.

Актуально За сутки гумкоридорами удалось эвакуировать 7 331 человека, а за неделю почти в 6 раз больше

Доставили всё необходимое

Бензин в город был доставлен для того, чтобы люди могли заправить свой транспорт эвакуации. Это бесплатно, однако для выезда в Запорожье просят четко следовать установленному маршруту.

Для продолжения работы гуманитарных штабов, для помощи мариупольцам в город завезли 80 тонн помощи,

– отметила Верещук.

Она акцентировала внимание на том, что туда завезли все необходимое. Что было в гуманитарном грузе:

предметы первой необходимости;

медикаменты;

мука для выпечки хлеба;

другие продукты.

Куда обращаться за помощью

Для получения гуманитарной помощи следует звонить в гуманитарные штабы.

Их стационарные номера (с кодом Бердянска +380 6153):

3 62 76;

3 52 52.

Мобильные номера:

092 551 59 17;

050 439 75 29.

Также мариупольцы могут звонить в call-центры Запорожья:

095 220 41 11;

067 220 4112;

0 800 503 508.

Вечерний брифинг Ирины Верещук за 25 марта: смотрите видео