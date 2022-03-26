Також у місто доставили гуманітарним коридором і багато пального. Детальніше розповіла 25 березня Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її звернення.

Актуально За добу гумкоридорами вдалося евакуювати 7 331 людину, а за тиждень майже в 6 разів більше

Доставили все необхідне

Бензин у місто доставили для того, щоб люди могли заправити свій транспорт евакуації. Це безкоштовно, проте для виїзду до Запоріжжя просять чітко дотримуватися встановленого маршруту.

Для продовження роботи гуманітарних штабів, для допомоги маріупольцям, до міста завезли 80 тонн допомоги,

– зазначила Верещук.

Вона акцентувала на тому, що туди завезли все необхідне. Що було в гуманітарному вантажі:

предмети першої необхідності;

медикаменти;

мука для випікання хлібу;

інші продукти.

Куди звертатися за допомогою

Для отримання гуманітарної допомоги потрібно телефонувати до гуманітарних штабів.

Їхні стаціонарні номери (з кодом Бердянська +380 6153):

3 62 76;

3 52 52.

Мобільні номери:

092 551 59 17;

050 439 75 29.

Також маріупольці можуть дзвонити в call-центри Запоріжжя:

095 220 41 11;

067 220 4112;

0 800 503 508.

Вечірній брифінг Ірини Верещук за 25 березня: дивіться відео