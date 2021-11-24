Чтобы люди знали, ради чего бороться, когда придет Кремль, – Андреа Халупа о Голодоморе-геноциде

Первым громким на весь мир фильмом об ужасных событиях Голодомора в Украине стал проект "Цена правды". Ленту создали сценарист Андреа Халупа, американка украинского происхождения, и польский режиссер Агнешка Холланд. Об истории дедушки, который выжил во время голода на Донбассе, и о работе с актерами над сценарием с Андреа пообщалась редакция Кино 24.

Дедушка Андреа – Алексей Кейс был беженцем из Украины, который уже на чужой земле открыл всю правду об ужасном преступлении, которое совершила коммунистическая власть с украинцами. Свои мемуары Алексей написал на украинском языке и издал их еще при жизни. Теперь распространением правды о Голодоморе занимается его внучка – Андреа Халупа, автор сценария к фильму "Цена правды". Премьера фильма состоялась в 2019 году.

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Интервью с Андреа Халупой

Откуда и от кого вы узнали о Голодоморе в Украине? Помните ли, что в рассказе поразило больше всего?

Впервые я узнала о Голодоморе от своей мамы, а она – от своего папы, моего деда Алексея, который пережил голод на Донбассе. Мой дед написал книгу воспоминаний о жизни в Украине. Он писал о детстве, о большевиках, о жизни в колхозе, о страданиях от голода в его семье, об аресте и пытках. Одно из свидетельств деда о Голодоморе в Украине есть в фильме "Цена правды". Это сцена, когда зимой Гарет Джонс проходит мимо грузовиков, на которые собирали человеческие тела.

Он видит маленького ребенка, который плачет и пытается разбудить свою мертвую мать. На грузовик грузили и мать, и ребенка поверх всех тех мертвых тел. Мой дед это засвидетельствовал в своих мемуарах.

Это была очень частая картина во время голода – и Гарет Джонс это тоже видел.

Геноцид был настолько пугающим и разрушительным, но в мире об этом никто не знал, потому что коммунистический режим и New York Times были очень увлечены сокрытием голода. Поэтому больше всего меня поразил именно факт сокрытия ужасного преступления. Особенно то, как New York Times, который для меня был образцом журналистских стандартов, пошел на такой шаг.

Алексей Кейс, дедушка Андреа Халупы / Фото из архива Андреа Халупы

Что вас вдохновило на написание сценария – фигура Гарета Джонса?

На самом деле это был Уолтер Дюранти, фигуру которого я изучала в колледже, когда училась на историческом факультете. Про Уолтера Дюранти узнала случайно, не во время выполнения домашнего задания. В колледже я должна была готовить серьезную исследовательскую диссертацию на тему роли религии в Украине на пути к независимости от Советского Союза. Это трудная тема. Поэтому для своего развлечения я читала про Уолтера, ведь он был яркой личностью: секс, наркотики и дорогие шумные вечеринки, жил в Москве. И чем больше я узнавала о Дюранти – начальнике филиала New York Times в Москве, том, кто помогал скрывать правду, тем больше я видела свой фильм. И уже через год, в 2005, когда жила в Киеве, уже исследовала фигуру Гарета Джонса. Договорилась о встрече с его племянницей, которая помнила его еще с детства. Чтобы увидеться с ней, улетела в Лондон. Так Гарет стал героем моего фильма.

Как вы познакомились с режиссером ленты Агнешкой Холланд?

24 канал запустил проект "Голод и мор: память поколений" , чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте выйдут более 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932–1933 годов. Мы расскажем истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, будут говорить их родные.

Я познакомилась с Агнешкой через историка Тимоти Снайдера. Написала ей электронное письмо – и мы договорились созвониться насчет моего сценария.

Через три недели я улетела на встречу с Агнешкой и, как оказалось, она очень увлечена проектом. Хотя это была наша первая встреча, она начала рассказывать свой план о том, как мы будем снимать фильм.

Потом я полетела в Украину, где уже встретилась со всей командой для работы над фильмом – это было лето 2015 года. Тогда же познакомилась с продюсерами фильма. Все будто возникли в одно и то же время. Это было как чудо чудное для меня!

Как работалось над фильмом?

Замечательно. Агнешка дала мне много креативной свободы, а я интуитивно поняла, что ей нужно от сценария. Было очень легко работать: чистое удовольствие писать для нее. Она верила в проект несмотря ни на что. Два раза крупные инвесторы пытались меня уволить и взять на работу другого сценариста, но Агнешка отговаривала их. Она меня защищала. Не жалела на проект ни своего времени, ни креативности, ничего. То же самое она сделала и для актеров — дала им много свободы.

Агнешка Холланд и Андреа Халупа / Фото из архива Андреа Халупы

Как вы искали актеров для фильма, учитывая, что тема непопулярна, к сожалению?

Было страшно, ведь весь фильм мы хотели построить вокруг персоны Гарета Джонса. Должны были найти идеального Гарета. Никого нельзя было рассматривать на роль до тех пор, пока мы наконец не найдем Гарета. Мы искали его около года. Уже почти договорились с актером, но он захотел отсрочку для участия в телевизионном сериале. Съемки отсрочить мы не смогли.

И вот в последний момент, когда осталось 2 месяца до съемок в Украине, мы потеряли актера на главную роль.

Неожиданно для нас согласился Джеймс Нортон – очень популярный британский актер, ведь много кто говорил, что он следующий Джеймс Бонд. Много было проектов, на которые он мог согласиться, но согласился на наш. Опять чудо. И наконец, наконец мы смогли искать других актеров. Так нашли Ванессу Кирби и Питера Сарсгаарда. Все произошло в последнюю минуту. Мы начали снимать еще до того, как окончательно заключили контракты с Ванессой и Питером. Все было очень напряженно.

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Как актеры чувствовали себя в таких непростых ролях?

Думаю, что они все очень хорошо понимали, что это чрезвычайно важная история. Ванесса Кирби проделала огромную исследовательскую работу. Агнешка попросила меня собрать все нужные статьи, книги и многие другие исследования для актеров, чтобы они познакомились с историей. Поэтому она прислала актерам. Когда мы впервые встретились с Ванессой Кирби, первыми словами, которые она мне сказала, были: "Я прочитала все, что вы прислали! Полностью!"

Актеры сделали много работы, чтобы подготовиться к ролям. Джеймс Нортон трансформировался в Гарета Джонса, он стал очень чувствительным к своему герою. Даже Питер Сарсгаард, который является прекрасным, вежливым и отзывчивым человеком, превратился в монстра Дюранти. Он пытался достать из своего персонажа всю человечность. Это очень интересно, я думаю.

Его задача была в том, чтобы показать, что у Дюранти было оправдание. Если бы он не делал того, что требовала от него советская власть, то Америка потеряла бы важное окно в Москву.

Поэтому он должен оставаться в Москве для того, чтобы продолжить свое дело. Питер исполнил свою роль очень интеллектуально, со всем своим обаянием и сексуальностью. Поэтому я думаю, что актерам удалось действительно воплотиться в своих персонажей.

Также у нас был британский актер, который играл Джорджа Оруэлла, – Джозеф Моул. Знаем его благодаря роли дяди Бенджена Старка в "Игре престолов". Он известный методичный актер, полностью посвящает себя роли. Наш директор по кастингу сказал, что Джозеф отказался от многих ролей, чтобы принять участие именно в нашем проекте.

Он также много прочитал и пришел на съемки полностью готовым Оруэллом. Поэтому у меня был очень уникальный опыт сотрудничества с актерами, ведь как сценарист я была одинока со своими исследованиями очень долгое время. Когда они все собрались и проявили такую же страсть к исследованиям, у меня на самом деле было впечатление, что я в университете на парах со всеми актерами. Будто у нас всех курс по теме Голодомора.



Андреа Халупа, Джеймс Нортон, Агнешка Холланд / Фото из фейсбука Андреа Халупы

И они проделали прекрасную работу!

Феноменальную! Я помню, как мы снимали одну из ужасных сцен в Киеве.

Страшный холод, снег толщиной в несколько сантиметров. Мы все так замерзли, что не могли улыбаться без стука зубов. Многие болели – это был очень тяжелый период. Для того, чтобы поддержать людей на съемках, добавить всем энергии и уверенности, я послала электронное письмо для всех актеров и съемочной группы.

В нем поделилась воспоминаниями своего дедушки о той страшной машине "собиратель тел". Это было также для того, чтобы напомнить людям, что мы снимаем настоящие события. Поэтому когда мы подошли к съемкам этого эпизода в фильме, все сказали, что чувствовали особую силу и эмоции благодаря воспоминаниям моего деда.

Как появился Джордж Оруэлл во всей этой истории про Гарета Джонса?

История Гарета Джонса темная и депрессивная. Дюранти побеждает, Гарет умирает молодым. Правда похоронена – Дюранти живет долго, словно звезда. Я не хотела писать сценарий для продюсеров, который никто не захочет. Поэтому я вдохновилась Джоржем Оруэллом.

Ведь именно он взял худшую историю о преступлениях коммунистического режима и превратил в популярный роман, который знает каждый в мире, – "Скотный двор". Каждый, в Америке точно каждый, читал или этот роман, или "1984". Как Джордж Оруэлл взял трагедию советского режима и превратил в известный образец искусства? Я исследовала Оруэлла – его работы, его жизнь.

Я была очень удивлена, когда узнала, что Оруэлл годами не мог опубликовать "Скотный двор". Пока маленькое издательство не согласилось на публикацию – и она невероятным образом оказалась в руках украинских беженцев, которые немедленно поняли, о чем Оруэлл пишет на самом деле.

Украинские беженцы написали Оруэллу: "Кто ты? Откуда ты знаешь правду?". Так что это мой счастливый конец – Гарет умирает, но его работа продолжает жить в "Скотном дворе" Джорджа Оруэлла. Там ведь и про голод тоже. Более того, я узнала, что у Оруэлла и Джонса был один и тот же литературный агент. Это есть в фильме.

Джордж Оруэлл также рецензировал книгу, которая называлась Assignment in utopia (автора Юджина Лайонса, американского журналиста в СССР – Кино 24). В этой книге есть глава о том, как западная пресса отрицала голод и как западные репортеры в Москве предали Гарета Джонса.

Оруэлл очень хорошо знал, что западная пресса и коммунистический режим СССР сделали с Гаретом Джонсом, как они его предали. Главным сообщением Оруэлла в фильме было – "правду нельзя убить". Нам важно это помнить сегодня, когда Кремль пытается убивать правду.

Я думаю, вы слышали в новостях, что в России сейчас пытаются запретить деятельность организации "Мемориал", которая занимается рассекречиванием архивов о работе органов безопасности, которые действовали в период коммунистической власти в СССР. Думаю, очень важно в эти темные времена кремлевской агрессии и пропаганды напомнить себе, что правду невозможно убить. Правда всегда будет выживать. Всегда будут люди, которые будут бороться ради правды.

Андреа Халупа / Фото из архива Андреа Халупы

Какие реальные факты вошли в ленту? Работали ли вы с реальными документами и свидетельствами при написании сценария?

Конечно, мы работали над сценарием несколько раз с историками и исследователями истории, учитывая Тимоти Снайдера (автора книги "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным"). Мы работали с канадскими исследователями Голодомора, советовались с украинскими исследователями, чтобы сцены голода выглядели достоверно. Поэтому можно сказать, что мы работали с огромной командой исследователей, что все аутентично и исторически верно. Конечно, применяли поэтичность, ведь это довольно сложно показать столь массовую трагедию в двухчасовом фильме. Мы показали ужасные вещи, которых Гарет не видел собственными глазами, каннибализм, мертвые тела. Его поймала полиция – и многого он так и не увидел.

Насколько тема Голодомора популярна в США? Особенно после премьеры фильма.

Я думаю, тема больше известна сейчас. Особенно благодаря таким проектам, как наш фильм "Цена правды", и проекту от HBO "Чернобыль". Такие проекты помогают поднимать тему Украины на международном поле. "Цена правды" вышла в тренды после премьеры на несколько недель на платформах Amazon и ITunes. New York Times опубликовали критический отзыв о фильме, New York Magazine, также и многие другие СМИ. Понравился им фильм или они его критиковали?

Они говорили о голоде. Это была основная идея, чтобы вся международная пресса заговорила о голоде в Украине. Таким образом все поддерживали идею важности истории и знания о факте того, что голод в Украине был.

Знаете ли, как на фильм отреагировали в России?

Украинская журналистка брала у меня интервью в Берлине. Она сказала, что в России над фильмом насмехались. Потом я читала критическую статью на английском языке, если мы можем это назвать статьей, в Russia Today о том, что фильм сбивает с толку. И они пришли к выводу в этой статье, что западная пресса лжет против России (улыбается). То есть они использовали фильм для того, чтобы достичь сочувствия к самим себе: "Вот, посмотрите, западная пресса клевещет на Кремль". Я думаю, это смешно.

Андреа Халупа во время акции в поддержку Олега Сенцова / Фото из архива Андреа Халупы

Ваш дедушка разговаривал на украинском, а вы владеете украинским языком?

Мой дедушка родился и вырос на Донбассе – он общался на украинском. Он написал мемуары на украинском. Я же немножко учила язык дома, немного. Также учила украинский в Гарварде при Украинском научном институте, жила в Киеве на протяжении 5 месяцев. Я понимаю украинский, говорить на украинском я также могу, но очень-очень немного.

Есть ли у вас любимые украинские слова?

(Смеется) Боже! Я скажу, что это "червона рута" (смеется). Мне еще нравится слово "сила". Я не знаю почему, но именно оно!

Андреа Халупа призывает украинцев помнить, что правду невозможно убить / Коллаж 24 канала

Остались ли какие-то украинские традиции, которые вам передал дедушка или родители?

Моя мама православная, ведь она из семьи с Донбасса. А мой папа – католик, потому что он из Львова. Поэтому в нашей семье встречаются две традиции – православная и католическая – западная и восточная. Дома мы празднуем Рождество 7 января, готовим 12 рождественских блюд. Мою дочь окрестили в украинской православной церкви. Поэтому, как вы уже поняли, мы храним все религиозные традиции в семье. И, конечно, у моих родителей есть писанки, рушники, а также свадебные иконы дома. К нам приходит священник из украинской православной церкви для освящения. Также мы ходим на различные украинские мероприятия здесь, в Нью-Йорке.

Назовите ваши любимые черты украинцев или украинской культуры.

Украинцы очень теплые и креативные, что помогает им сохранить дух независимости. Посмотреть только на твитер-аккаунт Украины, насколько он смешной и светлый! Вот это и есть дух украинцев! Что-то во всем этом очень забавное. Я прожила в Украине 5 месяцев и не хотела возвращаться домой, нашла много людей, с которыми завязала тесную дружбу. Я помню, как на одном из мероприятий они попросили меня стоять на стульчике и читать стихотворение (смеется). Так начиналась одна из вечеринок! Это было очень неожиданно, так тепло и весело. Я думаю, что именно это тепло помогает стране выживать.

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Как думаете, Голодомор оставил отпечаток на украинской культуре?

Да, я думаю, что оставил, это нешуточная травма. Я интервьюировала много украинцев во время Революции Достоинства, которые очень часто вспоминали об исторических фактах и повторяли: "Мы просто хотим быть свободными. Мы не хотим возвращаться в Россию".

Поэтому украинцы хотели отдавать свои жизни во время Революции Достоинства и во время российско-украинской войны на Востоке Украины.

Потому что они знают, что произойдет, если Россия снова оккупирует Украину, они станут колонией. Они знают о своей трагедии, в том числе и тема Голодомора часть этого.

Поэтому я считаю, что для украинцев очень важно изучать свою историю, ведь она исцеляет. У Америки есть страшные уроки истории, которые очень больно изучать. Мы должны ее изучать, потому что это исцеляет и помогает людям понять, почему те или иные вещи происходят или произошли.

Для нас страшными уроками истории стали век рабства, геноцид коренного населения – и наше общество сейчас переживает кризис, ведь они должны понимать, почему все это произошло, потому что было целое поколение, которое пострадало от геноцида. Очень важно понимать историю, ведь именно она объясняет, где и почему вы сейчас именно там, где вы есть, и как это исправить.

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Что, по вашему мнению, могут делать украинцы ради того, чтобы тема Голодомора в Украине стала более понятной для международного сообщества?

Поддерживать тематическую литературу, пьесы, фильмы, художественное искусство, которое рассказывает об этой огромной трагедии и освещают тему с разных взглядов. Мой фильм сосредоточен на западном взгляде, но важно освещение темы с точки зрения сел, городов, колхозов.

Я думаю, что важно рассказывать о Голодоморе через искусство год за годом, чтобы тема осталась "живой". По моему мнению, это отличный способ развивать осведомленность о трагедии, чтобы люди понимали, ради чего и против чего вы боретесь, когда приходит Кремль.

Еще одним важным моментом в этой теме с голодом я считаю потребность в освещении истории для самих россиян. Я общалась с русскими в диаспоре – и они просто теряют надежду узнать о тяжелых страницах своего народа из-за власти Путина.

Не стоит думать, что говорить об ужасных страницах истории будет легко. Но Оруэлл это сделал именно благодаря искусству.

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