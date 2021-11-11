Чтобы нам еще не устроили "войнушку", – Лукашенко скандально высказался о ситуации на границе
Источник:Belta
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко созвал заседание для обсуждения ситуации на границе с Польшей. На нем диктатор высказался о якобы намерениях соседних стран "напасть на Беларусь".
По словам Лукашенко, Беларусь должна быть готова к военному конфликту, который якобы хотят спровоцировать Польша и страны НАТО.
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Лукашенко поручил контролировать границу
Александр Лукашенко заявил, что Польша якобы стянула технику и военнослужащих к границе с Беларусью без предупреждения. Поэтому, по словам самопровозглашенного президента, нужно контролировать ситуацию.
Мы не разворачиваем свою группировку Вооруженных сил. Однако мы должны видеть и предусмотреть все. Чтобы нам не устроили там на границе "войнушку", а мы были к этому не готовы,
– заявил Лукашенко.
Также самопровозглашенный президент поручил "помочь" мигрантам – обеспечить их сухими дровами, беременных женщин и маленьких детей забрать в санатории. Кроме того, Лукашенко обвинил Польшу в бездействии и заявил, что власти соседней страны якобы лишь наблюдают за происходящим, а Беларусь "решает реальные проблемы".
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