Чтобы наступать на Лисичанск, россияне запустили ДРГ возле Верхнекаменки

Оккупанты продолжают пытаться блокировать донецкий Лисичанск и взять под контроль местный участок автодороги, соединяющий город с Бахмутом. Россияне пытались задействовать ДРГ, но безуспешно.

По свежему отчету Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, оккупанты продолжают попытки оккупировать Лисичанск, расположенный в Донецкой области. В ведомстве сообщают, что боевики вблизи Верхнекаменки даже задействовали не справившиеся с задачей диверсионно-разведывательные группы – украинские защитники обнаружили оккупантов и ликвидировали их.

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На Донецком направлении, по данным Гештаба, российские захватчики пытаются блокировать украинский Лисичанск, а также захватить часть автомобильного пути, соединяющего Лисичанск и Бахмут.

Также россияне в очередной раз обстреляли инфраструктуру вблизи таких населенных пунктов:

Лисичанск,

Верхнекаменка,

Северск.

Обстрелы пришлись как по военной, так и по гражданской инфраструктуре.

В Генштабе сообщили, что российские захватчики нанесли авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ кафиров отошли,

– сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме того, ДРГ оккупантов уничтожили и на Бахмутском направлении. Да, враг пытался осуществить наступление и задействовал российских разведчиков. Как и в случае с Лисичанском, успеха не имел и отошел.

Враг пытался наступательными действиями улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спирно, успеха не было, отошел. Диверсионно-разведывательную группу противника наши воины обезвредили неподалеку от Берестового,

– сообщили в Генштабе.

В то же время россияне нанесли удары по позициям ВСУ по артиллерии разных калибров. Обстрелы произошли вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Также российские боевики нанесли авиаудар вблизи села Возрождение.

Ситуация о направлениях в Донбассе: данные Генштаба

В Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи.

Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Никольское, Грушуваха и Довгенькое. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Гусаровки, – сообщили в ведомстве.

В Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, обстрелял из артиллерии район Татьяновки, заявили в Генштабе.

В Авдеевском направлении российские захватчики обстреляли позиции украинских воинов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. То же произошло и на Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи таких населенных пунктов:

Авдеевка,

Веселое,

Павловка,

Белогорье,

Инженерное,

Ольговское,

Преображенка,

Гуляйпольское.

Кроме того, российские оккупанты нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.

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