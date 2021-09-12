"Чтобы он был сегодня со мной": мать погибшего в МН17 парня принесла прах сына в суд в Гааге

Силена Фредрикс и ее муж Роб потеряли в катастрофе МН17 своего 23-летнего сына и его девушку. Мать во время выступления поставила на трибуну урну с прахом своего сына.

Женщина сказала, что хочет, чтобы он был рядом. Это случилось 9 сентября во время судебного заседания в Гааге, когда выступали родственники погибших.

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Виновным в трагедии чихать на нас, – отец, потерявший единственного сына

Первым выступал отец Роб Фредрикс. Он не смог сдержать слез и только после стакана воды начал рассказывать: "17 июля 2014 года у меня вырвали часть сердца". Мужчина потерял своего единственного сына. Через 7 лет ему трудно смотреть на его фото или сидеть за праздничным столом на Рождество – "там всегда два пустых стула...".

Пока я жив, то эта рана в моем сердце не заживет. Я очень надеюсь на справедливый суд. Виновным в трагедии чихать на нас, они продолжают лгать,

– рассказал отец.

Мужчина сказал, что не желает никому пережить такого и добавил: "Ни одно наказание не сможет быть пропорциональным этому убийству. Меня очень возмущает, что защита (защита одного из 4 обвиняемых, подполковника ГРУ Олега Пулатова, который изъявил желание присоединиться к процессу, – 24 канал) затягивает процесс. В частности, не говорит по сути, воспринимает фейки за факты и не думает о чувствах родственников погибших".

Женщина принесла прах сына и обратилась к Путину

Я принесла с собой прах моего ребенка, чтобы он был сегодня со мной,

– сказала Силена Фредрикс.

Она также держала в руках кусочек блузки, в которую в день трагедии была одета девушка ее сына Дейзи. Мать погибшего Брайса вспомнила, как "находили все новые частицы тканей и костей".

"Части тел наших детей лежали за забором военной базы. Мы стояли у ворот в ожидании. И наконец в 2015 году закончилось опознание. Я смотрела на части тел, как врач", – рассказала Фредрикс.

Родители парня и его девушки не верят, что ответственные за сбитие рейса МН17 чувствуют себя виноватыми.

Мне хотелось бы верить, что Путин когда-то признает вину и извинится, но вряд ли это когда-то произойдет, а вот мы родственники – осуждены навсегда,

– сказала мать погибшего.

Известно, что путешествие погибшего парня и его девушки было связано с отдыхом.

В небе над Донбассом 17 июля 2014 года сбили самолет Boeing-777. На борту было 298 пассажиров. Все погибли.

Ракету в самолет запустили пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса.

3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу 4 фигурантам – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Леониду Харченко и Олегу Пулатову.

17 июня 2021 года Международный суд завершил этап демонстрации доказательств.

Международный суд сможет вынести приговор по делу о сбитии малазийского самолета МН17 в 2022 году. В частности называют три вероятные даты – 22 сентября 2022 года, 17 ноября 2022 года, 15 декабря 2022 года.



Трагедия MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала