Чтобы остановить убийства украинцев, санкций против России недостаточно, – Подоляк

Санкции, которые Европа накладывает на Россию, больно отражаются на ее экономике. Но для победы необходимо введение нефтяного эмбарго для РФ.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что санкций против России недостаточно. Для того чтобы обрушить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо эмбарго.

К теме Нефтяное эмбарго – это единственная настоящая санкция, которая могла бы развалить путинизм – Денисенко

Необходимо либо прямое эмбарго на все российские энергоресурсы, либо косвенное эмбарго через закрытие портов для российских товаров. Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца",

– написал Подоляк.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявлял, что в 2022 году будет падение российского ВВП на 8 – 10%, инфляция – от 20 до 25%. Но это все не критично для путинизма. А единственная действительно критическая санкция – это нефтяное эмбарго и, в общем, резкое уменьшение спроса на российскую нефть.

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