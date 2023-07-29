О героизме ССО и преступлениях России: Зеленский обратился к украинцам с линии фронта

В эту субботу, 29 июля, воины Сил специальных операций отмечают свой профессиональный праздник. Чтобы их лично поздравить и наградить, Президент Украины Владимир Зеленский отправился на Бахмутское направление.

Как отметил сам президент, он "имел честь лично поздравить и наградить воинов Сил специальных операций по случаю их профессионального дня". При этом он отметил и места, где побывал: Часов Яр, Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка.

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Воины ССО находятся на наиболее горячих участках фронта

Владимир Зеленский подчеркнул, что воины ССО всегда находятся в наиболее горячих участках фронта и наиболее ответственных, особых задачах.

Бахмутское направление. Приехал к ним, поблагодарил ребят за силу, героизм, за профессиональность, за чрезвычайную профессиональность защиты Украины. ССО – это такой героизм, о котором невозможно рассказать все детали и только спустя годы, позже – такова специфика операций,

– сказал лидер Украины.

Однако некоторые детали работы защитников президент открыл. Он отметил, что военные ССО наносят особо ощутимые удары по российским террористам.

Например, ССО участвовали в ключевых боевых операциях, в частности, в Бахмуте, Авдеевке, Красногоровке, Марьинке, Соледаре. Также они вместе со всеми защищали Киев и Гостомель, Бучу, Ирпень, Мощун, Макаров.

Остров Змеиный – это тоже ССО вместе с разведкой, вместе с "альфовцами" и Военно-Морскими силами. Кинбурнская коса. Херсон. Сейчас – освобождение Старомайорского, это тоже результат, в частности, ССО,

– сообщил Владимир Зеленский.

За время войны 17 воинов Сил специальных операций были удостоены звания Героя Украины, 13 из них, к сожалению, посмертно. Также, как отметил президент, в целом 2 520 бойцов ССО отмечены государственными наградами.

Владимир Зеленский поблагодарил защитников Украины за результаты для государства и всего народа, а также за шевроны. А пожелал самого главного – победы над российским злом.

Российский террор Украина не забудет

Также Президент Украины упомянул и о преступлениях страны-оккупанта. В частности, об очередном акте террора, совершенном накануне – ракетном ударе по Днепру, в результате которого пострадали 9 украинцев, двое из них – дети.

За каждый такой удар, весь российский террор враг обязательно почувствует силу справедливости. Мы ничего никому не забудем и не простим,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что 29 июля также годовщина одного из самых подлых и жестких преступлений оккупантов – убийство пленных военных Украины в Еленовке.

"Пусть каждая потеря России будет расплатой за ее зло и пусть каждый оккупант, каждый российский убийца, все ответственные за этот террор против Украины и украинцев знают – пока еще живы, – что справедливость побеждает. Украина победит! Спасибо всем, кто приближает нашу победу! Вечная память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь ради Украины!", – сказал президент.

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