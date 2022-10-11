Чтобы привести в порядок поврежденные подстанции Львова нужны месяцы, – Садовый

Россияне утром 11 октября повторно нанесли ракетный удар по подстанциям во Львовской области. В этот раз атака оказалась более мощной.

На ремонт объектов уйдут месяцы. Об этом на брифинге заявил мэр Львова Андрей Садовый.

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Почему на восстановление подстанции уйдет столько времени

Чиновник признался, что вечером 10 октября был оптимистично настроен. Он гордился работой специалистов, так быстро возобновивших водо- и электроснабжение во Львове.

Утром 11 октября в городе выехал уже даже электротранспорт. Мобильные операторы нормально заработали. Эта новая атака привела к очень серьезным последствиям. 4 подстанции в пределах Львовщины вывели из строя. Для того чтобы их отремонтировали нужные не дни, а месяцы,

– рассказал Садовый.

Он пояснил, что восстановление подстанций усложняет то, что нужных трансформаторов нет в наличии.

Мэр заверил, что городские власти сделают все возможное для того, чтобы больницы могли работать в нормальном режиме, а украинцы могли купить все необходимые вещи. Сейчас есть 1-2 недели на подготовку к осенне-зимнему периоду.

По словам Садового, враг показал свои планы. Он хочет атаковать города и объекты критической инфраструктуры, чтобы запугать людей. Однако эффект будет обратным.

Будет больше твердости и злобы. Будем загонять их в берлогу в тайгу,

– подчеркнул городской голова.

Что известно о ракетных ударах по Львовщине

Утром 10 октября по региону россияне запустили 15 ракет. Часть из них сбили силы ПВО. Попадания были по подстанциям, поэтому на Львовщине случились перебои со светом и водой, также плохо работала мобильная связь.

По состоянию на утро 11 октября 95% Львовской области возобновили электроснабжение. В областном центре свет включили накануне вечером.

11 октября львовяне снова услышали взрывы. Враг повредил 4 подстанции. По словам главы ОВА Максима Козицкого, 2 из них уничтожены полностью.

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