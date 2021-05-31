Чтобы противостоять НАТО: Россия создаст 20 новых воинских частей

Россия создаст в Западном военном округе около 20 новых воинских соединений и частей. Отметили, что это для противостояния Североатлантическому Альянсу.

На западном направлении Россия видит угрозы. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Кстати У Беларуси и России – похожие модели поведения, – генсек НАТО

Шойгу говорил о наращивании интенсивности полетов стратегической авиации США в Европе, присутствии боевых кораблей с крылатыми ракетами и числе учений.

Министр убеждает, мол, это действия западных коллег разрушают систему безопасности в мире.

Что делает Россия

Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей,

– сказал Шойгу.

По словам чиновника, эти меры синхронизированы с поставками современного вооружения и военной техники – в 2021 году планируют поставить около 2 тысяч единиц оружия. Кроме того, Москва постоянно готовит личный состав и органы военного управления.