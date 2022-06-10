Чтобы сходить в туалет за границей, Путин берет спецохранника: в СМИ объяснили, для чего это делают
Источник:Paris Match
Во время заграничных поездок российский диктатор Владимир Путин берет с собой в туалет специального охранника. Задача последнего – собирать мочу и фекалии за президентом России.
Соответствующую информацию при расследовании выяснил французский журналист Режис Жанте и расследователь российского "Проекта" Михаил Рубин. Также известно, почему так действует Кремль.
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Фекалии Путина заграницей собирают в спецчемоданчик
Расследователи установили, что Владимир Путин во время заграничных поездок берет с собой специального охранника. Последний отвечает за сбор мочи и фекалий русского диктатора.
По меньшей мере, несколько таких случаев журналисты имеют доказательства. В частности, от соприкасающихся источников им известно, что:
- "специальный" сотрудник Федеральной службы охраны России был с Путиным в 2019 году, когда у него был официальный визит в Саудовскую Аравию;
- в мае 2017 года этот же работник ходил с российским диктатором в туалеты во время визита во Францию. Тогда Эммануэль Макрон принимал Путина в Версале.
Журналистам известно, что этот "спецназначенец" забирает мочу и фекалии Путина в специальные пакеты. Последние собирают в специальный чемодан и везут в Россию.
Это делают для того, чтобы никто не мог собрать образцы с стула российского президента и узнать состояние его здоровья,
– сообщили журналисты.
Украинская разведка сообщала, что у Путина рак
Состояние здоровья Владимира Путина обсуждают не впервые. В частности, буквально 13 мая глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что у российского диктатора выявили несколько заболеваний. Среди прочего, разведка имела информацию, что у Владимира Путина крайне плохое психоэмоциональное и физиологическое состояние.
Он очень сильно болен. У него одновременно несколько значительных заболеваний, одним из которых является рак,
– заверил Буданов.
Глава нашей разведки также пояснил, что победа Украины приведет к смене политического руководства России. Кирилл Буданов заверил, что процессы уже запущены и невозможно остановить.
Кстати, в этот же день подобную информацию сообщил олигарх, приближенный к Кремлю. В частности, бизнесмен еще в марте 2022 года записал разговор с олигархом, во время которого тот рассказывал, что Путин серьезно болен раком крови , а также он сошел с ума от своего вторжения в Украину.
Кратко о болезнях русского диктатора
- Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что якобы почти 70-летний Владимир Путин здоров . Конечно же никаких доказательств путинский политик не привел, только цинично обратился к совести людей, якобы распускающих слухи вопреки "обыденным возможностям убедиться, кто и как выглядит".
- 13 марта британская пресса заявила, что якобы Путин страдает стероидной яростью, вызванной лечением от рака . Тогда говорилось, что у диктатора может быть рак, болезнь Паркинсона или даже деменция. Ведь именно это, сообщила западная разведка, может объяснить его безумные поступки.
- Кроме того, оцепление пока президента России замечало, что он "стал по-другому воспринимать окружающий мир", а также его просто не информировали о неудачах во время вторжения в Украину.
- 29 мая источники в российской разведке сообщили, что врачи прогнозируют Владимиру Путину 2 – 3 года жизни . В частности, потому, что у него тяжелая форма быстро прогрессирующего рака. Один из офицеров ФСБ рассказал, что им говорят – Путин страдает от головной боли, и когда он появляется на телевидении, ему нужны кусочки бумаги, на которых все написано прописными буквами, чтобы прочитать то, что он собирается сказать.
- Буквы так велики, что одна страница может вместить всего несколько предложений, потому что зрение диктатора серьезно ухудшается. Следует также вспомнить, что на последних выходах в свет Путин выглядит больным.
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