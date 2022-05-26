Чтобы сохранить лицо, его нужно иметь, – Данилов о том, как дать эту "возможность" Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Украине частично уступить свой суверенитет, чтобы "сохранить лицо" кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на 24-й канале жестко ответил на вопрос "как дать Путину возможность выйти с лицом".
Ранее Макрон снова начал играть в свою игру.
Начнём с того, что для того, чтобы сохранить лицо, вы должны его по крайней мере иметь,
– заметил секретарь СНБО.
Он добавил, что не понимает, какое вообще может быть "лицо" у человека, отправившего военных убивать мирное население, детей.
"А то, что касается немцев, французов и итальянцев с их заявлениями, о том, что нужно прекратить войну. Нет вопросов. Мы также за то, чтобы они (россияне – 24 канал) прекратили. Но есть условие – пусть они уберутся отсюда". и мы будем удовлетворены", - подчеркнул Данилов.
Однако есть условие – территория Украины должна быть возвращена в ее определенных границах с 1991 года. "А дальше мы здесь разберемся, как нам здесь наводить порядок. Нам не нужны будут советы некоторых "специалистов", – четко отметил он.
Что известно о заявлении Макрона
- Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Украине частично уступить свой суверенитет, чтобы "сохранить лицо" Владимиру Путину.
- По словам украинского президента, со стороны тех или иных лидеров такие предложения не очень корректны. Украина не готова "что-то кому хранить" и терять за это свои территории. Также он добавил, что не следует искать выход для России. Макрон зря это делает.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил , что Владимира Путина никто не провоцировал на войну против Украины, поэтому он должен сам искать способы "сохранить лицо".
- В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил , что кроме Макрона Украине предлагали пойти на территориальные уступки Кремлю и другие европейские политики.