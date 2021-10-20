Чтобы сохранить здравый смысл, – адвокат объяснил почему Саакашвили согласился на госпитализацию

20 октября 2021 , 13:17
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Источник:

Sputnik Грузия

Медики, которые осмотрели Саакашвили, рекомендовали перевести его в больницу для наблюдения. Адвокат политика рассказал, что его подзащитный согласился на госпитализацию, чтобы "сохранить здравый ум и работоспособность".

Обращение бывшего президента Грузии зачитал его адвокат. В нем Саакашвили заявил о готовности принять медицинскую помощь.

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Саакашвили согласился на госпитализацию

Политик 19 октября присутствовал на консилиуме, который собрали, чтобы оценить состояние его здоровья. В результате Саакашвили рекомендовали госпитализировать.

Я хочу сохранить здравый ум и работоспособность. Поэтому я согласен на медицинское вмешательство врачей, которые помогут мне быть активным,
подчеркнул политик.

Напомним, состояние Саакашвили, который 3 недели назад объявил голодовку, ухудшается.

Арест Саакашвили в Грузии: что известно

  • Утром 1 октября Саакашвили вернулся на родину. Там его сразу же задержали в рамках начатых заочно уголовных дел.
  • Сам политик дела против себя называет заказом Кремля.
  • Сторонники Саакашвили уже несколько раз выходили на улицы с требованием освободить политика.
Автор: Наталія Пристанська