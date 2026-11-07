Как спастись от дронов: бригада "Хартия" строит подземные города для бойцов

Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" сооружают подземные лагеря для обучения и восстановления личного состава. Укрытия позволяют защититься от массированных атак вражеских дронов и адаптировать новобранцев к условиям передовой.

В эфире 24 Канала корреспондентка Аня Черненко рассказала, что подземные позиции в настоящее время стали также базой для проведения эффективных наступательных операций. Именно поэтому под толщу грунта военные переносят учебные классы, столовые, бытовые помещения и спальные зоны.

Как обустроены подземные базы "Хартии"

Новобранцев направляют в блиндажи с первых дней службы, чтобы они привыкали к реальности фронта еще до отправки на "ноль". В подземных комплексах стараются создать комфортные условия для психологической разгрузки: там обустраивают зоны отдыха, развешивают картины и детские рисунки, а вскоре откроют учебный класс с интерактивной доской.

Квине уходит под землю, так как дронов на линии фронта становится все больше и больше. Постепенно укрепляемся, зарываемся. Ребят тоже переводим под землю, обучаем под землей, чтобы они привыкали уже к блиндажам,

– отметил "Шаман", разведчик 13-й БрОП НГУ "Хартия".

Военные подчеркивают, что переход под землю – это не устаревшие методы, а требование современного высокотехнологичного поля боя.

Почему ниже мы спустимся под землю, тем лучше обеспечим безопасность наших ребят. Зарыться под землю – это не какие-то там средневековые технологии, это реалии нашей жизни,

– подчеркнул защитник.

Помимо строительства укрытий, для подразделения остается актуальным обеспечение транспортом, поэтому продолжается сбор средств на ремонт автомобилей разведчиков бригады.

Как разведчики "Хартии" создали подземный город: смотрите видео

Подземная трансформация фронта

Ранее аналитики отмечали, что из-за тотального господства беспилотников война все больше углубляется, а Силы обороны уже провели масштабную подземную операцию "Велес". Бойцы прошли под землей более 15 километров и ликвидировали более сотни россиян.