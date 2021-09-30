Чтобы зачистить следы, – Гармаш объяснил, почему Россия блокирует работу миссии ОБСЕ

Россия запрещает работу представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на границах. Сторона страны-оккупанта в Трехсторонней контактной группе не объясняет свои действия.

Россия считает, что наблюдательная миссия на границе (не надо путать со СММ ОБСЕ) не является частью Минских договоренностей. Об этом в эфире 24 канала сообщил представитель Донбасса в ТКГ Сергей Гармаш.

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Россия фактически ликвидировала миссию ОБСЕ

По его словам, Россия постоянно заявляет, что она не имеет обязательств по Минским договоренностям. Наблюдательную миссию действительно создали до подписания соглашений.

Поэтому они ее и заблокировали для того, чтобы зачистить свои следы в минском процессе,

– пояснил Гармаш.

Он отметил, что российская сторона фактически ликвидировала наблюдательную миссию. Это сделали для того, чтобы дистанцироваться от обязанностей по "Минску".

Хотя в минских документах, в протоколе от 1 сентября, есть 4 пункт, который предусматривает создание зоны безопасности в приграничных районах Украины и России – на территории двух государств. А также – верификацию этой зоны безопасности, и в целом всей границы. Сергей Гармаш Представитель Донбасса в ТКГ

Ранее представитель в ТКГ заявил, что Россия пытается забыть "первый Минск" и навязать Украине свои условия. Также она пытается обвинить наше государство в срыве дипломатического переговорного процесса.

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Россия блокирует миссию ОБСЕ: коротко