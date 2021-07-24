России не нравится Крым на карте Украины на Олимпиаде: Чубаров напомнил Москве о Курилах

Россия требует от Международного олимпийского комитета убрать оккупированный Крым с карты Украины на сайте Олимпиады. Председатель Меджлиса Рефат Чубаров напомнил Москве о Курилах, принадлежащих Японии.

С требованием забрать полуостров с карты выступило посольство России в Японии. Якобы "включение Крыма в состав Украины некорректно".

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Государство-агрессор требует от МОК изменить карту

Москва надеется, что МОК внесет в карту исправления. Так, по мнению государства-агрессора, достигнут "правовой и объективной реальности".

Такую наглость России прокомментировал под сообщением и Рефат Чубаров. Он отметил, что полуостров – оккупирован россиянами.

Крым является временно оккупированной Россией территорией Украины. Такая же очевидность, как и то, что южная группа Курильских островов – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – является территорией Японии,

– написал Чубаров.

На сайте сначала опубликовали карту с отделенным Крымом

Отметим, что из-за карты Украины на Олимпиаде-2020 уже возник скандал. На сайте соревнований опубликовали карту украинской территории, на которой Крым был отделен границей. Впоследствии неправильная карта исчезла с сайта, а вместо этого уже вернули такую, как следует. Международный олимпийский комитет попросил прощения за досадную ошибку.

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Однако это не устроило Россию. Дипломаты российского посольства агрессивно утверждают, что "полуостров – это часть России". Однако никакого влияния на МОК это не имеет.