З вимогою забрати півострів з карти виступило посольство Росії у Японії. Мовляв, "включення Криму до складу України є некоректним".

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Держава-агресор вимагає від МОК змінити карту

Москва сподівається, що МОК внесе у карту виправлення. Так, на думку держави-агресора, досягнуть "правової та об'єктивної реальності".

Таку нахабність Росії прокоментував під дописом і Рефат Чубаров. Він наголосив, що півострів – окупований росіянами.

Крим є тимчасово окупованою Росією територією України. Така ж очевидність, як і те, що південна група Курильських островів – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї – є територією Японії,

– написав Чубаров.

На сайті спочатку опублікували карту з відділеним Кримом

Зазначимо, що через карту України на Олімпіаді-2020 уже виник скандал. На сайті змагань опублікували мапу української території, на якій Крим було наче відділено кордоном. Згодом неправильна карта зникла з сайту, а натомість вже повернули таку, як слід. Міжнародний олімпійський комітет попросив вибачення за прикру помилку.

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Проте це не влаштувало Росію. Дипломати російського посольства агресивно переконують, що "півострів – це частина Росії". Проте жодного впливу на МОК це не має.