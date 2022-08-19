У Керченского пролива увидели дроны, – Чубаров о 4 новых мощных взрывах в Крыму

Вчерашними взрывами во временно оккупированном Крыму ВСУ протестировали российские ПВО. Украина еще раз показывает, что способна восстановить контроль над полуостровом.

О взрывах в Крыму 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, вчера в оккупированном Крыму было достаточно жарко.

На тему Надо демилитаризовать и деоккупировать, – Данилов назвал главные задачи по Крыму

Пролетали дроны вблизи Керченского моста

Вечером российские оккупанты обнаружили несколько дронов, которые пролетали через Керченский пролив вблизи печально известного моста. Они открыли огонь по беспилотным летательным аппаратам.

Уже через время, после 10 вечера, было слышно 4 очень мощных взрыва вблизи аэродрома Бельбек под Севастополем. Чубаров отмечает – звук был столь сильным, что его слышали жители Бахчисарайского района.

Такая активность в Крыму, как считает Чубаров, уничтожает мифы о полуострове, которые оккупанты распространяли на протяжении 8 лет.

О потерях россиян мы не знаем. Но точно знаем, что мифы, которые оккупанты создавали на протяжении 8 лет, уничтожены до основания. Так что для ВСУ нет никаких проблем, чтобы добраться до оккупированного Крыма, – отметил Чубаров.

Украинские власти и военное командование не подтверждают и не опровергают причастность ВСУ к взрывам в Крыму. Вполне вероятно, что оккупанты просто "неудачно покурили".

Чубаров подчеркивает, что люди, которые проживают в Крыму и до сих пор преданны Украине, получили колоссальный заряд поддержки. Они понимают, что государство способно делать вполне практические шаги по освобождению полуострова.

Он добавил, что россияне после оккупации превратили аэродром Бельбек в военную базу. Оттуда захватчики пытаются контролировать воздушное пространство вблизи государств-членов НАТО – Болгарии, Румынии.

Чубаров о вчерашних взрывах в Крыму: смотрите видео

18 августа вечером в Крыму было много "хлопка"